Lasten kiekkopelissä kuohuttava tilanne – Jääkiekkoliitolta järeä vastatoimi

MTV Urheilun saamien tietojen mukaan Jääkiekkoliitto on vajaassa puolessatoista vuodessa tehnyt niin merkittäviä parannuksia syrjinnänvastaiseen työhönsä, että jopa valvova viranomainen on ollut niistä vaikuttunut.

Uusi rasismitapaus lasten kiekkopelissä

Liittoon tulvi valtava määrä ilmoituksia

Kymenlaakson juniorisarjan rasismitapaus on yksi lähes 200 asiasta, jotka päätyivät viime kauden aikana Jääkiekkoliiton kurinpitovaliokunnan pöydälle.

Vielä alkukaudesta 2023–24 kurinpitovaliokunta käsitteli kaikki epäasiallisesta käytöksestä tehdyt raportit, mutta jutturuuhkan takia asianajaja Eemeli Saroksen johtamalle valiokunnalle jätettiin vain ne rikkomukset, joissa kyse on syrjinnästä esimerkiksi henkilön alkuerän tai seksuaalisen suuntautumisen takia.

– Pyrimme tekemään erottelua sen mukaan, mikä on tosiasiassa syrjivää käytöstä ja mikä on vain huonoa käytöstä, Saros selventää.

Syksyllä 2023 alkanut raporttien tulva kertoo osaltaan, että Jääkiekkoliitossa on ollut selvää tarvetta aiempaa kovemmalle puuttumiselle epäasialliseen käytökseen. Samalla Saroksen luottamustehtävä kurinpitovaliokunnan puheenjohtajana muuttui tavanomaista huomattavasti työllistävämmäksi.

– Suhteessa Jääkiekkoliiton alla vuosittain pelattavien otteluiden määrään noin 100-200 käsittelyyn tulleen epäilyn määrä ei ole ehkä iso, puhutaan käsittääkseni joistakin prosentin kymmenyksistä otteluita, joissa epäilyjä ilmenee. Toisaalta itse elän sillä ajatuksella, että jokainen tapaus on liikaa, joten siihen nähden tapauksia on tietysti lukumäärällisesti paljon, Saros toteaa.

Saros muistuttaa, että on hyvä katsoa myös tapausten laatua. Epäasialliseen käytökseen syyllistytään kaukalossa käytännössä poikkeuksetta kiihtyneessä mielentilassa.

– Olen itse pitänyt myönteisenä merkkinä, että käytännössä kaikissa tilanteissa, joissa epäilty on myöntänyt käyttäneensä loukkaavaa kieltä, hän on myös vilpittömän oloisesti pahoitellut käytöstään.

– En vähättele loukkaavien termien käytön moitittavuutta, mutta kuitenkin suhtautuminen asioihin on ollut kiitettävää, Saros jatkaa.

Kritisoitu pomo ottanut ohjat käsiinsä

Lahden Pelicansin ja Lempäälän Kisan U13-junioriottelun rasismitapauksen selvittelyssä paljon kritiikkiä osakseen saanut Jääkiekkoliiton kilpailupäällikkö Pirkka Antila on ollut ratkaisevassa asemassa uusien eettisten ohjeiden jalkauttamisessa seurakentälle.

Sääntökirja edellyttää tuomaristoa raportoimaan ottelun jälkeen myös niistä tapauksista, joissa he eivät itse ole kuulleet joukkueen tai pelaajan ilmoittamaa nimittelyä.

– Nyt ne eivät ole enää ohjeistuksia, vaan ne ovat sääntöjä. Sitä kautta niihin on saatu vielä lisää painokkuutta, Antila kertoo.

Samalla tuomaristo on voinut puuttua yleisön joukosta kuuluneeseen epäasialliseen käytökseen. Tämän seurauksena kotijoukkue on velvoitettu tunnistamaan ja poistamaan katsomosta näihin rikkomuksiin syyllistyneet henkilöt.

– Tämän kauden alku on ollut todella, todella paljon rauhallisempi kuin viime vuosi. Ihan valtavan iso muutos on ollut, jos ottelutapahtumien kautta katsotaan tilannetta, mikä on tietenkin se, joka meille näyttäytyy.