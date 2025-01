"Oho, mitä tapahtuu!" Mikko Rantasen NHL-jättitreidi yllätti – näin Leijonien johto kommentoi kuumaa kysymystä

Viikonloppuna kuultiin melkoisia uutisia NHL:n suunnalta, kun Colorado Avalanche kauppasi suomalaisen supertähden Mikko Rantasen Carolina Hurricanesiin. Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen ja GM Jere Lehtinen yllättyivät, kun he kuulivat käänteestä.

Rantanen oli mukana kolmen seuran jättikaupassa, missä hänen tapaansa myös kanadalaishyökkääjä Taylor Hall vaihtoi Hurricanesin nuttuun. Vaihdossa Avalanche sai muun muassa tshekkiläishyökkääjän Martin Necasin.

– Olin, että oho, mitä tapahtuu! Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen kertoi MTV Urheilulle siitä, miten hän reagoi uutiseen.

– Tuo oli pysynyt aika hyvin salassa, koska tuosta ei tullut mitään etukäteisinfoa. Keskustelu pyöri enemmän sen yllä, että tekeekö hän (Rantanen) jatkosopimuksen Coloradoon. Toki, sitten kun alkoi miettimään molempien seurojen motivaatiopuolta, niin varmasti he molemmat pystyvät perustelemaan omat päätöksensä. Mikko veti hienosti Avalanchessa ja näyttää siltä, että pihinä pidetty Carolina satsaa kevääseen. Olivatko liikkeet tässä? En tiedä, Pennanen jatkaa.

– Luulen, että suurin osa, joka katsoi aamulla uutisia, mietti, että ”mitäs nyt tapahtuu”. Kyllä tuo ainakin minut yllätti, Leijonien GM Jere Lehtinen myöntää.

– Jotenkin tuntui siltä, että hän kuuluu Coloradoon. Toki pitää tiedostaa kuvion toinen eli bisnespuoli. Olihan tuo mielenkiintoinen siirto molemmin puolin. Jos Rantasta ajattelee, niin hän pääsi hyvään paikkaan, Lehtinen noteeraa.

Leijonien johto aikoo olla yhteyksissä Rantaseen ja tämän uuteen joukkuetoveriin Sebastian Ahoon vielä maanantain aikana.

Pennanen ja Lehtinen ottivat kantaa myös kuumaan kysymykseen eli siihen, että pelaavatko Aho ja Rantanen samassa ketjussa myös tulevassa neljän maan NHL-turnauksessa eli 4 nations face-offissa. He kun viilettivät samassa vitjassa Rantasen Hurricanes-debyytissä.

– Meillä on ollut joitain kaavailuja, missä on mietitty, voisivatko he pelata samassa ketjussa. Olisi hullua olla miettimättä sitä, että voisivatko he pelata samassa. Olemme pyöritelleet eri skenaarioita. Pyrimme siihen, että niin paljon kuin vain pystytään, niin käytämme jo etukäteen keskenään toisille tuttuja kombinaatioita, Pennanen kommentoi, johon Lehtinen jatkaa:

– Sen aika näyttää, että pelaavatko he yhdessä. Tiedämme tarkemmin vasta sitten, kun olemme paikan päällä. Suomipelaaja on yleensä pystynyt sopeutumaan aika hyvin erilaisiin tilanteisiin. Hän (Rantanen) pelaa nyt Ahon kanssa ja on mielenkiintoista nähdä, että miten heillä menee.

Oma jännitys Rantasen kohdalla on se, että pystyykö Hurricanes tekemään hänen kanssaan jatkosopimuksen. Rantanen kuuluu tällä hetkellä NHL:n kirkkaimpaan eliittiin.

– Kaiken järjen mukaan luulisi, että he yrittävät tehdä kontrahdin. Mielenkiintoista nähdä, että minne hän päätyy, Lehtinen pyörittelee.

NHL:n neljän maan turnaus eli 4 Nations Face-off alkaa Suomen aikaan torstaina 13. helmikuuta. Suomi pelaa tuolloin Yhdysvaltoja vastaan.