NHL-sisäpiiritoimittajalta villi väläyttely Mikko Rantasesta – uusi jymykäänne edessä?

Jääkiekkoliiga NHL:stä kantautui melkoisia uutisia, kun Colorado Avalanche kauppasi suomalaisen supertähden Mikko Rantasen Carolina Hurricanesiin. NHL-sisäpiiritoimittaja Elliotte Friedman perkasi kaupan taustoja omassa blogikirjoituksessaan.

Avalanche teki jättiliikkeen kahden muun seuran kanssa. Kaupassa suurin ostaja oli Hurricanes, joka nappasi riveihinsä Rantasen lisäksi Chicago Blackhawksista saapuneen Taylor Hallin. Hurricanes pulitti Rantasesta ja Hallista varausvuorojen lisäksi tshekkiläishyökkääjän Martin Necasin ja yhdysvaltalaishyökkääjän Jack Druryn. He siirtyvät kaupassa Avalancheen.

NHL-sisäpiiritoimittaja Elliotte Friedman kävi läpi jättiliikkeen taustoja Sportsnetin blogikirjoituksessaan. Friedmanin mukaan Rantasen siirto ei tullut sinänsä täytenä yllätyksenä.

– Viimeisen kuukauden aikana tuli selväksi se, että hänet saatetaan kaupata muualle. Jos rehellisiä ollaan, niin luulin, että he (Avalanche) odottavat siirtorajalle asti sitä, että suostuuko hän (Rantanen) jäämään Denveriin. Ei ilmeisestikään, Friedman kirjoitti.

Friedman uskoo, että Avalanche tekee vielä lisää liikkeitä siirtorajan alla. Hän nostaa esiin New York Islandersin hyökkääjän Brock Nelsonin potentiaalisena nimenä.

Friedmanin mukaan Rantasen uusi seura Hurricanes metsästi kuumeisesti tähtiluokan vahvistuksia markkinoilta.

– He keskustelivat Vancouver Canucksin kanssa sekä J.T. Milleristä että Elias Petterssonista, eri kauppaskenaarioiden kohdalla. Uskoisin, että Martin Necas olisi ollut mukana Petterssoniin liittyvässä kaupassa, mutta ei Milleriin liittyvässä liikkeessä.

– Kun heidän piti tehdä ratkaisuja, he päätyivät Rantaseen. Sebastian Aho, Rantasen pitkäaikainen kaveri, oli yksi syy sille, miksi he hankkivat hänet. Nyt mielenkiinto kohdistuu siihen, että mitä Hurricanes on valmis tarjoamaan Rantaselle. Onko hän valmis perääntymään palkkapyynnön osalta? Friedman miettii.

Friedman viittaa siihen, miten Rantasen nykysopimus päättyy tämän kauden jälkeen. Mikäli suomalaishyökkääjä ei tee jatkoa Hurricanesin kanssa ennen kesäkuun loppua, hänestä tulee rajoittamaton vapaa agentti eli UFA-pelaaja.

Friedman väläyttelee varsin villiä käännettä Rantasen kohdalla.

– Kokevatko he niin, että jatkosopimus pitää saada valmiiksi ennen maaliskuun seitsemännen päivän siirtotakarajaa? Jos sitä ei saada siihen mennessä aikaiseksi, niin pitävätkö he silti hänet vai myydäänkö Rantanen jonnekin muualle? Friedman pyörittelee, viitaten varsin rajulta kuulostavaan käänteeseen.

– Tuo nähdään seuraavan kuuden viikon aikana. En kuitenkaan millään jaksa uskoa siihen, että Hurricanes olisi tehnyt tämän liikkeen ilman, että he tiesivät tasan tarkkaan sen, mitä Rantanen haluaa.

Rantanen, 28, on nakuttanut tällä kaudella 49 ottelussa tehot 25+39=64. Rantanen on taas kerran yli sadan pisteen vauhdissa NHL:ssä. Rantanen on rikkonut kyseisen, varsin maagisen rajan kahdella edellisellä kaudella.