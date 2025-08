NHL-supertähti Mikko Rantanen avautuu "vaikeista ajoistaan"

Suomen eturivin kiekkotähti Mikko Rantanen koki viime kaudella melkoisia käänteitä jääkiekkoliiga NHL:ssä, kun hänet kaupattiin kahteen eri otteeseen. Rantanen avautuu nyt kyseisistä, "vaikeista ajoista".

Rantanen kuuli shokkiuutisia tammikuun lopulla, kun Colorado Avalanche myi hänet Carolina Hurricanesiin. Avalanche teki liikkeen, kun sen ja Rantasen jatkosopimusneuvottelut eivät edistyneet toivotulla tavalla.

Rantanen puhui kaupan jälkeen siitä, miten hän olisi halunnut jatkaa uraansa Avalanchessa, jonka kanssa hän voitti Stanley Cupin kesällä 2022. Rantanen oli edustanut Avalanchea koko NHL-uransa ajan ennen eteen tippunutta shokki-ilmoitusta.

Rantanen ehti pelata tämän jälkeen 13 ottelua Hurricanesin riveissä, kunnes hänen osoitteensa vaihtui jälleen. Tällä kertaa Rantanen kaupattiin Dallas Starsiin, jonka kanssa 28-vuotias suomalaishyökkääjä teki pitkän, kahdeksan vuoden mittaisen sopimuksen.

Rantanen oli ilmiliekeissä kevään pudotuspeleissä, kun hän takoi 18 otteluun pisteet 9+13=22. Joukkoon mahtui muun muassa kaksi hattutemppua.

Urallaan kahteen eri otteeseen 100 pisteen rajapyykin NHL:n runkosarjassa rikkonut Rantanen puhuu nyt avoimesti siirtorumban ja erinäköisten pyörittelyjen keskellä olemisesta.

– Siinä oli henkistä epävarmuutta, muuttamista ja kaikkea. Se (hässäkkä) rauhoittui vasta sitten, kun löi sopimukseen nimen alle ja tiesi, että Dallas on seuraava paikka kahdeksan vuoden ajan, Rantanen sanoo MTV Urheilulle, jatkaen:

– Silloin kun ensimmäinen treidi tuli... se oli henkisesti aika vaikeaa aikaa. Mutta... kaikesta selvettiin ja nyt ollaan tässä, niin mikäs siinä. Ei valiteta, Rantanen hymyilee.

Uudessa seurassaan Rantanen pääsee tavoittelemaan Stanley Cupin voittoa vuosi toisensa jälkeen, sillä Starsin nykyrunko on enemmän kuin vahva. Sillä on Rantasen lisäksi Miro Heiskasen ja Jake Oettingerin kaltaisia tähtihahmoja riveissään.

Stars teki kevään pudotuspelien jälkeen räväkän liikkeen, kun se antoi potkut seuran päävalmentajana toimineelle Peter DeBoerille. Hänen tilalleen palkattiin aiemmin Edmonton Oilersin apuvalmentajana toiminut Glen Gulutzan.

– Syyskuussa selviää sitten, että millä tyylillä lähdemme pelaamaan, Rantanen sanoo tulevasta, viitaten syksyn harjoitusotteluihin.

Rantanen on jo ehtinyt hieman tutustumaan Gulutzaniin.

– Mitä nyt puhelimessa olemme jutelleet, niin hän vaikuttaa oikein hyvältä tyypiltä. Hän puhuu oikeita asioita. Hän on ollut Edmontonissa seitsemän vuoden ajan apuvalmentajana. Jos hän jotain sieltä Edmontonin tyylistä ottaa meille... se on ollut nyt parin viime vuoden aikana aika toimiva tyyli. He ovat edenneet kuitenkin kaksi kertaa putkeen finaaleihin. Jos sieltä jotain saadaan, niin se voi olla ihan hyväkin juttu, Rantanen miettii.

Uusi NHL-kausi käynnistyy lokakuussa.