Mikko Rantanen tyrmäsi hänestä esitetyn kohuväitteen

Carolina Hurricanesiin kaupattu Mikko Rantanen otti kantaa entisen NHL-puolustaja Ryan Whitneyn väitteeseen, jonka mukaan suomalaistähti pelaisi edelleen Colorado Avalanchessa jos vain haluaisi.

Rantasen yhdeksän vuotta kestänyt ajanjakso Colorado Avalanchen riveissä päättyi yllättäen viime viikonloppuna, kun Rantanen lähetettiin kauden puhutuimmassa pelaajakaupassa Carolina Hurricanesiin.

Spittin’ Chiclets -jääkiekkopodcastin juontaja ja entinen NHL-puolustaja Whitney ilmaisi sen jälkeen terävän mielipiteensä Rantasen siirtosaagasta.

– Ymmärrän täysin, jos Coloradon kannattajat ovat Rantaselle vihaisia. Jos hän olisi halunnut, hän pelaisi edelleen Avalanchessa, Whitney sanoi.

Rantanen ei kuitenkaan allekirjoittanut Whitneyn puheita.

– Se ei pidä paikkaansa. Ei ollut oma valintani, että lähtö tuli, Rantanen sanoi suomalaismedian haastattelutilaisuudessa.

– Neuvottelut olivat menossa hyvään suuntaan viimeisinä päivinä ennen kauppaamista. Minulla oli koko ajan se suunnitelma (jatkaa Coloradossa). Sitten yhtäkkiä tuli treidi. Niin ei se oma valintani ollut. Ei siis pidä paikkaansa.

Whitneyn esittämä mielipide perustui NHL:n sisäpiiritoimittaja Elliotte Friedmanin tietoon, jonka mukaan Coloradon viimeisin tarjous Rantaselle olisi ollut arvoltaan 11,75 miljoonaa dollaria kaudessa.

– Hänestä olisi tullut NHL:n parhaiten palkittu laitahyökkääjä ohi Artemi Panarinin, jos hän olisi allekirjoittanut sen sopimuksen, Whitney jatkoi.

Rantanen ei kuitenkaan halunnut ottaa kantaa tarkkoihin numeroihin kysyttäessä Coloradon tuoreimmasta tarjouksesta.

– Numeroista en hirveästi viitsi jutella, koska ne ovat pelaajien ja organisaatioiden välisiä juttuja, Rantanen jatkoi.

"Katkera ei kannata olla"

On selvää, ettei Rantanen toivonut siirtoa muualle. Vaikka kauppa Carolinaan kuitenkin tapahtui ja järkytti, ei suomalaistähti sano kantavansa asiasta kaunaa.

– Katkeruus olisi väärä sana käyttää. Katkera ei kannata olla suuntaan eikä toiseen, Rantanen selvensi.

– Olin yllättynyt, koska neuvottelut jatkosta olivat käynnissä ja muutama päivä siirtoa ennen oli keskusteluja, jotka menivät mielestäni hyvinkin eteenpäin. Se ei ollut oma päätökseni, mutta bisnes on bisnestä. Se on ymmärrettävä.

Rantanen on kesällä vapaa agentti, jos hän ei tee jatkosopimusta Carolinan kanssa. NHL-tähti ei kuitenkaan osaa vielä tässä vaiheessa sanoa, miten sopimustilannettansa lähestyy.

– Täällä on totta kai voittava joukkue. Täällä on vain yksi tavoite ja se on Stanley Cupin voitto. Mutta kuten sanoin, tässä on tapahtunut niin paljon viimeisen 5-6 päivän aikana, että näitä asioita mietitään varmaan vasta muutaman viikon päästä.

Rantanen avasi pistetilinsä Hurricanesin riveissä keskiviikon vastaisena yönä, kun hän syötti maalin Carolinan 4–0-vierasvoitossa New York Rangersia vastaan. 28-vuotias laitahyökkääjä on takonut tällä kaudella 65 tehopistettä (25+40).