Uusi paljastus Mikko Rantasen sopimusneuvotteluista – näin paljon Colorado oli valmis maksamaan suomalaistähdelle

Sportsnetin toimittaja Elliotte Friedman jakoi lisätietoja Mikko Rantasen ja Colorado Avalanchen kariutuneista sopimusneuvotteluista.

NHL:n supertähden Mikko Rantasen yllätyssiirto Colorado Carolinaan on ollut kuluneen viikon tulikuumin puheenaihe jääkiekkoväen keskuudessa.

Rantanen ja Colorado neuvottelivat pitkin alkukautta osapuolten välisestä jatkosopimuksesta, mutta sopuun ei päästy. Rantanen ilmaisi itsekin syksyn ja talven mittaan toiveikkuutensa sopimuksen syntymiseen.

Colorado jysäytti kuitenkin pe-la-yönä jättiyllätyksen kauppaamalla Rantasen Carolinaan. Siirto tuli niin Rantaselle, Colorado-valmennukselle ja -pelaajistolle kuin kiekkoa seuraaville faneillekin yllätyksenä.

Syy Rantasen kauppaamiselle on yksinkertainen. Colorado ei ollut valmis maksamaan Rantaselle tämän toivomaa palkkaa, joten se ei halunnut ottaa riskiä siitä, että se menettäisi Rantasen vapaana agenttina muualle ilman vastinetta.

Talven aikana Pohjois-Amerikan mediassa on liikkunut erilaisia puheita Rantasen palkkatoiveesta. Ennen käynnissä olevan kauden alkua solmitut Edmonton Oilersin Leon Draisaitlin (14 milj. dollaria) ja Toronto Maple Leafsin Auston Matthewsin (13,25 milj. dollaria) solmimat jatkosopimukset toimivat lähteiden mukaan hyvänä verrokkina Rantasen leirille.

– Avalanche teki hyvin selväksi, etteivät he halua mennä niihin lukemiin. Pelaajat toivoivat, että Rantanen olisi viime hetkellä tehnyt jatkosopimuksen. Seura ei halunnut tehdä sitä ja ottaa riskiä loukkaantumisesta, vaan päättivät kaupata hänet jo nyt, toimittaja Elliotte Friedman selventää Sportsnetin videolla.

Friedmanin mukaan Colorado ei halunnut maksaa Rantaselle enempää kuin joukkueen kirkkaimmalle tähdelle Nathan MacKinnonille (12,6 milj. dollaria), vaikka palkkakatto on MacKinnonin jatkosopimuksen jälkeen noussut merkittävästi.

Friedman avasi Sportsnetille, kuinka paljon Colorado sitten oli Rantaselle valmis maksamaan.

– Artemi Panarin on kovapalkkaisin (11,64) laitahyökkääjä NHL:ssä. Colorado oli valmis tekemään Rantasesta NHL:n kovapalkkaisimman laiturin, mutta he eivät halunneet tarjota hänelle enempää kuin MacKinnonille. Numero, josta on puhuttu, on 11,75 miljoona dollaria. Niillä nurkin Coloradon uskotaan olleen tarjouksensa kanssa, Friedman kertoo.

Rantasen sopimus päättyy tähän kauteen, minkä jälkeen hänestä tulee vapaa agentti, jos hän ei solmi jatkosopimusta Carolinan kanssa.

Rantanen on pelannut uuden seuransa riveissä jo yhden ottelun. Seuraavan kerran Rantanen nähdään Carolina-paidassa keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa.