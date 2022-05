Leijonille voi tipahtaa jättipotti NHL:stä – näin Suomen joukkue varautuu tilanteeseen: "Jos saa maailman parhaita mukaan, totta kai se kiinnostaa"

NHL:n pudotuspelien ensimmäinen kierros alkoi tämän viikonlopun alkuvaiheilla. Ensimmäisellä kierroksella kehissä on lukuisia suomalaispelaajia. Osa heistä pelaa vastakkain. Samassa parissa ovat muun muassa Colorado Avalanchen Mikko Rantanen ja Artturi Lehkonen sekä Nashville Predatorsin Mikael Granlund, Eeli Tolvanen ja Juuse Saros

Leijonille tarjolla voi olla todellinen jättipotti. Esimerkiksi Avalanchen ja Predatorsin sarjassa Avalanche on selkeä ennakkosuosikki. Predatorsissa Granlundin, Tolvasen ja Saroksen sopimukset jatkuvat vielä tämän kauden jälkeen. Joskin heistä Saros on ollut tuoreeltaan loukkaantuneena.

Toinen mielenkiinto liittyy Dallas Starsiin, joka on kovan paikan edessä selkeän ennakkosuosikin Calgary Flamesin kanssa. Starsissa Miro Heiskasen, Roope Hintzin, Esa Lindellin, Jani Hakanpään ja Joel Kivirannan sopimukset jatkuvat tämän kauden jälkeen.

– Olemme käyneet keskusteluja niiden pelaajien kanssa, joita olemme ajatelleet tähän projektiin mukaan. Siellä pelit ovat kesken ja jos sieltä tipahtaa, niin pettymys on valtava. Mutta keskustelut ovat olleet hyvin positiivisia, Leijonien GM Jere Lehtinen kertoo MTV Urheilulle, painottaen perään:

– Mielenkiintoa on, sen voin sanoa.

MM-kisapasseja on jaossa 25 (kolme maalivahtia, 22 kenttäpelaajaa). Mikäli Leijonat jää odottelemaan NHL-vahvistuksia, saattaa se aloittaa kisat vajaalla pelaten.

Jalonen on päätynyt monena keväänä ratkaisuun, jossa Leijonien MM-joukkue on lyöty lukkoon jo kisojen alla. Nyt linja voi muuttua.

– Ison kuvan pitää olla siinä koko ajan mukana. Yhtenäisyys on ollut aina meidän vahvuutemme ja meidän pitää miettiä asioita myös dynamiikan kautta. Ei auta mennä nyt liian pitkälle. Rakennamme tätä joukkuetta ja katsotaan sitten, että mikä tilanne on ensi viikolla. Aina pitää käydä myös läpi sitä, että mikä tilanne kullakin pelaajalla on siellä päässä, Lehtinen summaa.