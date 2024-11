Antti Pennaselta hurja näkemys – Suomen NHL-jätti aivan maailman kärkeä

Mikkola on nakuttanut alkukauden 13 NHL-ottelussa tehot 0+6. Hän on vakuuttanut hyvin jämäköillä otteillaan.

Mikkola voitti keväällä 2019 maailmanmestaruuden Leijonien takalinjoilla. Hän on edustanut NHL:ssä Panthersin lisäksi myös St. Louis Bluesia ja New York Rangersia.

– ”Lunkka” (Anton Lundell, Panthers) on kehittynyt entisestään. (Eetu) Luostarinen (Panthers) oli oikein vahva. Dallasin pojatkin varmaan tuosta… he pelasivat ihan ok, mutta uskoisin, että he haluavat varmasti parantaa tuosta, Pennanen jatkaa.