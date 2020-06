Trump jakoi sunnuntaina kyseenalaisen videon – lausuu uusnatsien käyttämät sanat, Valkoinen talo pahoittelee: "Hän ei ollut kuullut ilmausta aiemmin"

Kyseinen ilmaus on yhdistetty valkoista ylivaltaa kannattaviin ryhmiin. Ilmausta ovat käyttäneet muun muassa uusnatsit ja Ku Klux Klan.

Videolla Trumpia vastustavat mielenosoittajat ja Trumpin kannattajat ottivat yhteen Floridassa. Se on nähtävästi kuvattu Villages-eläkeläisyhteisössä, jonka asukkaita Trump kiitti tuesta jakamansa videon yhteydessä Twitterissä.

Valkoinen talo pahoittelee

Biden rinnasti Trumpin tviitin Charlottesville-kommentteihin

Trumpia on pitkään syytetty rasismikeskusteluun liittyvien jännitteiden lietsomisesta. Pahamaineisimpiin esimerkkeihin lukeutuvat kommentit, joita Trump esitti Charlottesvillessä vuonna 2017 kuolemiin johtaneiden väkivaltaisuuksien yhteydessä.

– Käymme taistelua kansakunnan sielusta – ja presidentti on valinnut puolensa. Älkääkä erehtykö: kyse on taistelusta, jonka me voitamme, hän jatkoi.