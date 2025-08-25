Michelle Obamalta yllättävä paljastus – toinen tytär oli haastava lapsi isälleen

Michelle Obama kertoo perhe-elämästään tuoreen podcastin jaksossa.

Yhdysvaltain entinen ensimmäinen nainen Michelle Obama avautuu perheestään tuoreessa IMO With Michelle Obama and Graig Robinson -podcastissa. Hän ja Yhdysvaltain ex-presidentti Barack Obama ovat olleet naimisissa vuodesta 1992 lähtien ja kasvattaneet kaksi tytärtä Malian, 27, sekä Sashan, 24.

Nyt Obama paljastaa, että vaikka perhe on aina ollut tiivis, niin nuoremman tyttären Sashan kasvattaminen ei ollut aina helppoa hänen miehelleen. Podcastissa hän avautuu tyttäriensä luonteista ja kertoo Sashan ollen kuin kissa.

– Hän oli sellainen "Älä koske minuun, älä silitä minua. En ole miellyttäjä", Michelle kuvailee nuorempansa luonnetta.

Obama kertoo miehensä uskoneen, että tytär on vain hankala.

– Minä sanoin, että ei. Ensimmäinen oli miellyttäjä, Michelle toteaa vanhemmasta tyttärestään Maliasta.

Michelle Obaman mukaan perhe on aina ollut tiivis.

Podcastissa hän pohtii tyttäriensä erilaisia vuorovaikutustaitoja.

Hän sanoo, että vaikka Barack Obama saattoi pitää nuoremman tyttären luonnetta haastavampana, niin vanhemmuus vaatii joustavuutta ja sopeutumiskykyä.

Hän toteaa, että vanhempien on oltava "kameleontteja" ja sopeuduttava kunkin lapsen ainutlaatuiseen persoonallisuuteen.

Lähde: Huffpost