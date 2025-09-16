Charlie Kirkin ampuneelle luetaan syytteitä parhaillaan.

Oikeistoaktivisti Charlie Kirkin ampunutta Tyler Robinsonia syytetään muun muassa murhasta, vakavasta vamman tuottamuksesta ja todistajiin vaikuttamisesta, kertoo muun muassa Reuters. Syytteidenluku on parhaillaan käynnissä Utahissa.

Syyttäjä vaatii Robinsonille kuolemanrangaistusta.

Oikeudenkäyntiasiakirjan mukaan Robinson oli todennut kämppäkaverilleen suunnitelleensa Kirkin murhaamista yli viikon ja, että oli tappanut Kirkin sen takia, koska tunsi "tarpeeksi vihaa häntä kohtaan".

