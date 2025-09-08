Sotilasakatemia perui Tom Hanksin palkinnon – Trump ylistää päätöstä

Donald Trump ylistää USA:n sotilasakatemiaa, joka on päättänyt olla antamatta Tom Hanksille arvostettua isänmaapalkintoa. Trump kutsui tähtinäyttelijää "tuhoisaksi" ja "woke-henkiseksi" ihmiseksi.
Yhdysvaltalainen West Point -sotilasakatemia päätti viikonloppuna olla antamatta arvostettua Sylvanus Thayer -palkintoa näyttelijä Tom Hanksille, kertovat muun muassa yhdysvaltalaismediat Washington Post ja brittilehti The Guardian.
West Point perui myös palkintoseremonian.
Sylvanus Thayer myönnetään vuosittain henkilölle, joka edustaa akatemian arvoja: velvollisuutta, kunniaa ja isänmaata.
Muun muassa elokuvista Pelastakaa sotamies Ryan ja Forrest Gump tutun Hanksin oli määrä vastaanottaa palkinto 25. syyskuuta.
Hanksin katsottiin ansaitsevan palkinnon muun muassa pitkäaikaisesta työstään veteraanien hyväksi. Hän on ollut mukana myös toisen maailmansodan muistomerkin rakentamisessa.
West Pointin alumnijärjestön puheenjohtaja Robert A. McDonald totesi aiemmin, että Hanks on tehnyt enemmän amerikkalaisten veteraanien, heidän omaistensa ja hoitajiensa hyväksi kuin moni muu amerikkalainen.
Yllättävästä palkintoseremonian perumisesta ilmoitti viikonloppuna eläkkeellä oleva eversti Mark Bieger, joka perusteli päätöstä sillä, että akatemia voi näin keskittyä ydintehtäväänsä: kadettien kouluttamiseen Yhdysvaltain armeijan upseereiksi.
Yhteyttä Hanksin palkitsemisen ja koulutustehtävän välillä ei kuitenkaan tarkennettu.
Trump iloitsi päätöksestä
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ylisti päätöstä sosiaalisessa mediassa tänään maanantaina.
– Mahtava West Pointimme (joka paranee koko ajan!) on viisaasti perunut näyttelijä Tom Hanksin palkintoseremonian. Tärkeä liike! Emme tarvitse haitallisia, WOKE-henkisiä henkilöitä vastaanottamaan rakastettuja amerikkalaisia palkintojamme!!! Trump kirjoitti omalla Truth Social -alustallaan.
– Toivottavasti Oscar-gaala ja muut valetapahtumat tarkistavat standardinsa oikeudenmukaisuuden ja reiluuden nimissä. Katsokaa, kuinka heidän KUOLLEET KATSOJALUKUNSA LÄHTEVÄT NOUSUUN!"
Sylvanus Thayer -palkinnon ovat aiemmin saaneet muun muassa monet Yhdysvaltojen presidentit sekä muun ensimmäinen kuukävelijä Neil Armstrong vuonna 1971. Viime vuonna palkinnon vastaanotti Barack Obama.
Näyttelijöistä sen ovat saaneet Bob Hope vuonna 1968 ja Gary Sinise vuonna 2015.
Hanks ei ole kommentoinut seremonian perumista.