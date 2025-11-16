



Ikiaikainen demokraattialue kääntyi Obamasta Trumpiin: "Uskon, että voimme päätyä jopa sisällissotaan" 7:26 Elliott County perustettiin vuonna 1869 ja se äänesti uskollisesti demokraatteja aina Barack Obamaan asti. Videolla kerrotaan, miksi Trump sai piirikunnan kääntymään republikaaneille. Julkaistu 39 minuuttia sitten Sanna Voltti sanna.voltti@mtv.fi Yhdysvaltojen maaseutualueet ovat kääntyneet demokraattien vankasta kannatuksesta yhä vahvemmin republikaanien taakse. MTV vieraili Kentuckyssa paikassa, joka äänesti demokraatteja yli vuosisadan, kunnes kääntyi Donald Trumpin puolelle. Pieni piirikunta Kentuckyssä, Elliott County, perustettiin vuonna 1869 ja siitä lähtien se äänesti uskollisesti demokraatteja aina Barack Obamaan asti. Donald Trump sai kuitenkin piirikunnan kääntymään republikaaneille. Yksi suuri syy oli hiiliteollisuuden kuolema ja Donald Trumpin lupaus avata kaivokset uudelleen. Suurempi syy on se, että asukkaat piirikunnassa kokevat, että nykyajan demokraattipuolue on hylännyt heidät. MTV Uutiset vieraili Elliottin piirikunnassa ja tapasi paikallisia. Lue myös: Trumpin nousun mahdollisti se, mitä demokraattipuolue hylkäsi – näin päälaelleen USA:n puolueet ovat muuttuneet lyhyessä ajassa Täyskäännös republikaanien puolelle Paikallinen republikaanipuolueen puheenjohtaja Christopher Dickerson on koristellut autotallinsa Trump -kannatuskylteillä.





Ennen vuotta 2016 republikaanien vaalimainokset olivat täysin tuntematon näky noin seitsemäntuhannen asukkaan Elliott Countyssä.

Piirikunta äänesti demokraattista presidenttiehdokasta yhtäjaksoisesti vuodesta 1869 vuoteen 2016 – kunnes tuolloin se kääntyi ensimmäistä kertaa Donald Trumpin puolelle. Republikaanista puoluetta ei alueella ollut virallisesti edes olemassa ennen kuin Dickerson oli mukana perustamassa sitä vuonna 2018.

Dickerson kertoo MTV Uutisille, että vielä jokunen vuosi sitten, Elliottin piirikunnassa oli yli 5 000 rekisteröitynyttä demokraattiäänestäjää ja alle sata rekisteröitynyttä republikaania.

– Nyt, demokraattiäänestäjiä on jäljellä enää reilut 3 000. Rekisteröityjä republikaaneja on 1 250. Valtava kuilu, joka täällä oli ennen demokraattien ja republikaanien välillä on sulkeutunut ja muuttuu koko ajan republikaanien hyväksi Dickerson kertoo.

Dickersonin isoisän ja hänen isänsä sukupolvet olivat täysin demokraattisia, niin kutsutun "Solid South" -ajan jälkeen.

"Solid South" tarkoitti Yhdysvaltojen etelävaltioita, jotka 1800-luvun lopulta 1900-luvun puoliväliin asti äänestivät lähes yksinomaan demokraattista puoluetta.

Syynä oli sisällissodan ja jälleenrakennuskauden perintö, etelän valkoiset vastustivat republikaanipuoluetta, jota pidettiin pohjoisen ja Abraham Lincolnin puolueena, eli osapuolena, joka oli vapauttanut orjat ja murskannut Konfederaation.

Etelässä kaivostyöläiset, tehdastyöläiset ja maatalouden pienviljelijät muodostivat vahvan demokraattisen kannattajakunnan, ja ammattiliitot tukivat demokraatteja, koska puolue ajoi työläisten oikeuksia, parempia palkkoja ja sosiaaliturvaa.

Demokraatit nähtiin pitkään etelässä "oman väen" puolueena, kunnes 1960-luvun kansalaisoikeusliike ja demokraattien tuki rotusyrjinnän lopettamiselle käänsivät etelän vähitellen republikaanien suuntaan.

Dickersonin mukaan, demokraattipuolue on muuttunut liikaa.

– Silloinen demokraattipuolue oli työväen puolue. Nyt, ihmiset ovat kyllästyneet siihen, että Yhdysvaltojen rajat ovat auki ja maahan tulvii huumeita. Kuva, jota demokraattipuolue antaa maastamme, esimerkiksi teille Suomeen, ei vastaa meidän arvojamme täällä, hän kertoo.

Kentuckyssä on paljon maataloutta.

"Väsyimme tilanteeseen"

Lähes kaikki Elliottin piirikunnassa olivat aikanaan demokraatteja. Paikallisten mukaan käännös republikaanien suuntaan ei johtunut niinkään Trumpin vetovoimasta, vaan siitä, että demokraattipuolue on muuttunut ja etääntynyt heidän arjestaan.

Anita ja Gobel Skaggs ovat syntyneet ja eläneet koko ikänsä Elliott Countyssä, missä he nykyään pyörittävät pientä motellia. Molemmat käänsivät selkänsä demokraateille ja ovat sittemmin äänestäneet Donald Trumpia.

Anita Skaggs äänesti demokraatteja viimeisen kerran, kun Barack Obama haki presidentiksi ensimmäistä kertaa. Gobelin viimeinen demokraattinen ääni meni Bill Clintonille.

– Luulen, että suurin osa meistä vain väsyi tilanteeseen. Demokraattipuolue ei ollut enää se puolue, mihin minä olin tottunut. Me emme hylänneet demokraatteja, he hylkäsivät meidät, Anita kertoo.

Gobel sanoo tismalleen samaa.

– Demokraattipuolueen arvot ovat muuttuneet viimeisen 40 vuoden aikana. Täysin erilaiseksi. Minä en jättänyt demokraattipuoluetta, he jättivät minut. He unohtivat meidät tavan ihmiset, jotka tekevät töitä elääkseen ja pyörittävät tätä maata. Verorahat tulevat meiltä.

Anita ja Gobel tekivät ennen motellin perustamista monenlaista työtä. Gobel oli hitsaaja ja putkimies. Yhdessä perhe piti tupakkafarmia ja karjaa.

Skaggsit ovat nähneet omin silmin, miten alue ja teollisuus itäisessä Kentuckyssä muuttui, kun hiilikaivostoimintaa lähdettiin ajamaan alas vihreän siirtymän myötä.

Anita ja Gobel Skaggs pitävät motellia Elliottin piirikunnassa.

Itäisessä Kentuckyssä hiilikaivokset tarjosivat aikanaan elannon lähes kaikille. Presidentti Obaman kaudella suuri osa kaivostoiminnasta kuitenkin ajettiin alas, mikä sai monet alueen asukkaat kääntymään republikaanien puolelle.

Vuoden 2016 vaalien väittelyssä Trumpia vastaan demokraattien ehdokas Hillary Clinton sanoi, että hän aikoo sulkea loputkin hiilikaivokset. Lausunto oli viimeinen naula demokraattien arkkuun.

– Taloutemme pyöri täysin hiilen ja maatalouden voimalla. Nyt niistä on hankkiuduttu eroon. Ei Yhdysvallat pärjää vain tuuli- tai aurinkovoimalla. Muutokseen kuluu aikaa, Gobel sanoo.

Anita kannattaa ympäristön suojelemista, mutta hänkin uskoo, että hiilikaivostoiminnan alasajo tapahtui liian nopeasti ja jätti itäisen Kentuckyn ilman työpaikkoja. Huippuvuosinaan, kaivostoiminta työllisti kymmeniä tuhansia ihmisiä alueella.

Dickerson kuuluu heihin harvoihin, jotka yhä pyörittävät hiilikaivostoimintaa, tosin naapuriosavaltiossa Länsi-Virginiassa.

Hänen mukaansa ihmiset Elliottin piirikunnassa ikävöivät hiilikaivostoimintaa ja sen mukanaan tuomia työpaikkoja.

Kentucky on yksi Yhdysvaltojen köyhimmistä osavaltioista.

"Trump oli oikea mies"

Elliottin piirikunnan keskus on pieni kaupunki Sandy Hook, jonka asukasluku on reilu 600. Paikkakunnalla on vain yksi ravintola, yksi ruokakauppa, pari huoltoasemaa ja McDonalds ja muutama paikallinen yritys.

Sandy Hookissa on kuitenkin iso, korkean turvallisuusluokituksen vankila, jossa on yli tuhat vankia. Vankila on työllistänyt paikallisia jonkin verran hiiliteollisuuden kuihduttua.

Yksi paikallisista yrittäjistä, parturi George Yates tuntee lähes jokaisen Elliott Countyn miehen – ja heidän mielipiteensä.

Myös Yates oli ennen demokraatti. Hän kuitenkin katsoo demokraattipuolueen muuttuneen liian liberaaliksi.

– Meidän täytyy äänestää arvojemme ja uskomustemme mukaisesti. Presidentti Trump oli oikea mies ja minä äänestin häntä, Yates kertoo MTV Uutisille.

– Kannatan suurinta osaa hänen teoistaan. Aina löytyy asioita, joista olemme eri mieltä, mutta uskon silti, että hän on yksi Yhdysvaltojen parhaista presidenteistä, hän jatkaa.

Yates uskoo, että demokraattien johto on se, joka aiheuttaa Yhdysvaltain kahtiajakoa retoriikallaan. Hän kuitenkin myöntää, että myös republikaanit osaavat pahentaa tilannetta.

Molemmissa puolissa on vikaa, mutta hän toivoo, että Yhdysvaltojen syvälle juurtuneelle kahtiajaolle löytyisi vielä ratkaisu.

– Toivon, että asiat olisivat niin kuin ennen. Olemme puhuneet asiasta paljon täällä parturissa viime aikoina. Miksi emme pääse mihinkään yhteisymmärrykseen ja äänestä yhteisen hyvän puolesta, ihmisten puolesta, hän kysyy.

Kuten moni muukin Elliottin piirikunnassa, Yates perustaa arvonsa raamattuun ja Jumalaan. Hänelle esimerkiksi abortin vastustaminen on tärkeää kaikissa tapauksissa. Yatesia järkytti, kun hän kuuli, että presidentti Trump on aiemmin sanonut, että abortin voisi sallia esimerkiksi insestitapauksissa.

– Olen edelleen Trumpin puolella, mutta minun piti rukoilla asian puolesta. Jumala näytti minulle, mitä tehdä.

Kaikista Trumpin toimista ei Yateskaan ole samaa mieltä. Hän on huolissaan etenkin veteraaneilta leikatuista tuista.

– Meille pitäisi tulla rahaa tuontitulleista, niin he sanovat. Miksi siis joudumme leikkaamaan niin paljon kaikesta? Ja älkää ottako tukia pois veteraaneilta, jotka sitä tarvitsevat, Yates sanoo. Yates itse palveli jonkin aikaa merijalkaväessä ja hänen veteraani-isänsä on menettänyt osan tuistaan Trumpin kauden aikana.

– Toinen ongelma on inflaatio. Ruokakauppaan meneminen on vaikeaa, pitää laatia budjetti jokaiselle viikolle. En ymmärrä, miksi ruuan hinta ei ole vielä laskenut, Yates jatkaa.

George Yatesin parturin seinällä on kuva hänen lempipresidenteistään.

Vain kaksi vaihtoehtoa

Yhdysvalloissa äänestäjien pitää valita aina kahden puolueen väliltä. Monelle, Trump oli pienempi kahdesta pahasta.

– Pidän Trumpista, mutta olisin varmaan äänestänyt jotakin muuta, jos olisin saanut paremman vaihtoehdon. Joskus toivon, että hän ei olisi niin röyhkeä, Anita Skaggs sanoo.

– Pidän joistakin hänen ideoistaan. Siitä, että maata pitää viedä eteenpäin ja että joitakin tukiohjelmia tulee lopettaa. Mutta hänkin tekee virheitä, niin kuin kaikki muutkin. En ole kaikesta samaa mieltä Trumpin kanssa, sanoo Gobel.

Yhdysvaltojen poliittiseen vastakkainasetteluun kuuluu, että puolueet korostavat kärjistettyjä aiheita, kuten aborttia ja aseita. Moni äänestäjä kuitenkin toivoo, että politiikassa keskityttäisiin taas arkea koskettaviin, olennaisiin asioihin.

– Minä haluan tietää vain, mitä poliitikko tekee kansamme auttamiseksi, tulevaisuutemme takaamiseksi. Minusta tulee kohta isoäiti. Millaisen tulevaisuuden lapsenlapseni saa? Anita miettii.

Anitalle ja Gobelille, kuten monelle muullekin tärkeä toive on, että alueelle saataisiin lisää työpaikkoja. Ja että heidän annetaan elää rauhassa elämää, jollaista he haluavat elää.

– On kamalaa, kun sinua arvotellaan sen perusteella, mistä olet kotoisin, Anita sanoo.

Hän viittaa stereotypiaan, jonka mukaan Appalakeilla asuvat ovat "huonosti koulutettuja valkoisia ihmisiä". Trumpin valinnan jälkeen vuonna 2016 Elliottin piirikuntaan tuli paljon mediaa tekemään uutisjuttuja piirikunnasta, joka kääntyi Trumpille.

– Jotkut heistä tekivät hyvää työtä, mutta monet halusivat vain kertoa meistä "tyhmät, valkoiset juntit" näkökulman, Anita sanoo.

"Sisällisota mahdollinen"

Dickerson tuomitsee poliittisen väkivallan molempia puolueita kohtaan ja toivoo, että maan tulehtunut tilanne lähtisi rauhoittumaan. Hän uskoo, että Yhdysvallat on menossa oikeaan suuntaan Trumpin johdolla, mutta myöntää, että republikaanien retoriikka demokraatteja kohtaan on välillä turhan ilkeää. Hän toivoo, että maa voisi palata takaisin ajassa.

– Ihmiset, jotka eivät pidä itsestään meteliä, niin kuin minä, jotka haluavat tehdä töitä, elättää perheensä ja uskoa Jumalaan, me olemme väsyneitä, Dickerson sanoo.

– En tiedä, millaista Suomen politiikka on, millaista poliittista keskusteltua teillä käydään. Mutta meidän maamme, ei näytä enää siltä, miltä se näytti 30–40 vuotta sitten, ja yritämme saada sen takaisin, hän jatkaa.

Republikaanipuolueen puheenjohtajana Dickerson on hyvin huolissaan maansa tilanteesta.

– Uskon, että olemme räjähtämispisteessä juuri nyt. Riippuen siitä, mitä seuraavien parin vuoden aikana tapahtuu, jos näemme enemmän ammuskelua ja väkivaltaa, kuten mitä tapahtui Charlie Kirkille, uskon, että voimme päätyä jopa sisällissotaan,