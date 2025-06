Nyt tärähti hurja arvio Max Verstappenista – Sebastian Vettel toista mieltä

Viime vuosikymmenen alussa F1-sarjaa Red Bullilla dominoineen Sebastian Vettelin näkemykset tallin tilanteesta eivät ole yhtä synkät kuin monilla muilla.

Max Verstappenilla on tällä hetkellä koossa neljä peräkkäistä kuljettajien F1-mestaruutta, mutta valmistajissa Red Bull on ollut tällä ajanjaksolla ykkönen vain kahdesti. Vuosina 2022–2023 muita pilkkanaan pitänyt talli voi hyvinkin jäädä tänä vuonna tyystin ilman titteleitä.

Kuljettajien sarjassa Verstappen on kauden lähestyessä puoliväliä 43 pisteen päässä Oscar Piastrista, ja Red Bullin takamatka McLareniin on jo 212 pistettä. Verstappen on kerännyt uskomattomasti 155 pistettä Red Bullin 162:sta.

Tallissa kolme osakilpailua vuonna 2006 ajaneen Robert Doornbosin mukaan hänen maanmiehensä Verstappenin osaaminen on tällä hetkellä ainoa Red Bullia koossa pitävä voima.

– Hän tekee ihmeitä tuossa autossa ja tallissa, Doornbos sanoi GP Todayn mukaan Ziggo Sportille ja esitti jatkoksi hurjan arvion:

– Ilman Maxia kyseessä olisi jo keskitason tai jopa häntäpään talli. Hän tekee ihmeen toisensa jälkeen, mutta jossain kohtaa tämä loppuu.

Verstappenin vuonna 2022 solmima viisivuotinen jatkosopimus Red Bullin kanssa ulottuu vuoteen 2028. Mediassa on kuitenkin ollut esillä erilaisia teorioita siitä, miten Verstappen voisi irtautua sopimuksesta jo tämän kauden jälkeen.

Yhden tiedon mukaan Verstappen voisi aktivoida sopimuksen purkupykälän, mikäli hän ei ole sarjassa neljän parhaan joukossa ensi viikonloppuna ajettavan Itävallan GP:n jälkeen. Toisen tiedon perusteella purkupykälä on aktivoitavissa "kesällä", mikäli Verstappen ei ole sarjassa kolmen parhaan joukossa.

Tällä hetkellä Verstappenin sijoitus on kolmas. Eroa neljäntenä olevaan George Russelliin on 19 pistettä, ja viidentenä oleva Charles Leclerc on jo 51 pisteen päässä.

Verstappenin lähtöhaluja voi hyvin lisätä se, että F1-sarjassa tapahtuu ensi kaudeksi mittava sääntöuudistus. Red Bull hylkää samassa yhteydessä Hondan ja ottaa käyttöön uudet itse valmistamansa moottorit, jotka on rakennettu yhteistyössä Fordin kanssa.

Huhujen mukaan nämä moottorit eivät ole samalla tasolla kuin esimerkiksi Mercedeksen vastaavat.

Omalla urallaan niin ikään neljä MM-titteliä Red Bullilla voittanut Vettel näkee tallin tilanteen ainakin vielä toistaiseksi melko valoisana.

– Tallin rakenteiden ja henkilöstön suhteen uskon Red Bullin olevan erittäin hyvässä tilanteessa, mutta kyse ei ole vain infrastruktuurista ja henkilöstöstä, Vettel sanoi saksalaiselle RTL:lle GP Todayn mukaan.

– McLaren on kehittynyt viime aikoina todella hyvin. Red Bull ei ole enää yhtä hallitseva voima kuin aiemmin, mutta vaikka tällä hetkellä on vaikeaa, Max ja tiimi eivät ole kovin kaukana kärjestä.

Sen Vettel myöntää, että sääntöuudistus on aina iso kysymysmerkki. Hänen oma mestaruusmarssinsa päättyi aikanaan niin ikään sääntöuudistuksen yhteydessä, kun 2014 alkoi Mercedeksen pitkään jatkunut valtakausi.

– Tulevat vuodet voivat olla (Red Bullille) ok tai ne voivat olla vähän vaikeampia, saksalaistähti pyöritteli.

Myös Vettelillä itsellään saattaa olla rooli tässä tulevaisuudessa, sillä häntä on huhupuheissa soviteltu jonkinlaiseen neuvonantajarooliin Red Bullilla.

– Jää nähtäväksi, mikä se rooli on.

Ainakaan uutta Helmut Markoa nelinkertaisesta maailmanmestarista ei ole odotettavissa.

– Helmut on korvaamaton. Hän on jättänyt valtavan jäljen vuodesta 2005 lähtien. Hän on yhä mukana, ja toivon, että hän jatkaa vielä pitkään.