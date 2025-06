F1-renkaisiin merkittäviä muutoksia

Formula 1:n pyrkimys kevyempiin ja pienempiin autoihin ensi vuonna on johtanut Pirellin siirtymiseen kapeampien renkaiden käyttöönottoon.

Suunnitelmana on, että eturenkaita kavennetaan 25 mm ja takarenkaita 30 mm nykyiseen renkaaseen verrattuna. Tämän odotetaan tekevän eturenkaasta 300 grammaa ja takarenkaasta 500 grammaa kevyemmän – mikä osaltaan vähentää kokonaispainoa 1,6 kg.

Mutta rakenteeseen tehtyjen fyysisten muutosten lisäksi F1-rengastoimittaja Pirelli on nyt paljastanut, että se pyrkii toteuttamaan kaksi muutakin uudistusta – toinen koskee sen pehmeintä, tälle kaudelle lanseerattua C6-seosta ja toinen märän kelin renkaita.

Parempi suorituskyky

C6-seos suunniteltiin käytettäväksi vain vähän energiaa kuluttavilla katuradoilla, kuten Monacossa.

C6:n haasteena on ollut se, että tallien on ollut vaikea saada renkaasta parasta vauhtia irti aika-ajoissa, ja jotkut kuljettajat ovat mieluummin käyttäneet kovempaa C5-seosta nopeilla vedoillaan.

Vaikka Pirelli sanoo olevansa tyytyväinen C6:n suoritukseen tänä vuonna, se haluaa tehdä seoksesta entistä aggressiivisemman vuonna 2026, jotta siitä tulisi varmempi valinta aika-ajoissa.

– Sanoisin, että seos tekee tehtävänsä. Meillä oli erityisesti Kanadassa erittäin hyvä aika-ajo, koska C6:n suorituskyky oli hyvin lähellä C5:tä, Pirellin moottoriurheilujohtaja Mario Isola avasi.

Samalla Isola lisäsi, että tiimeillä on enemmän tietotaitoa C5-seoksen renkaasta.

– C5 antaa kuljettajalle enemmän itseluottamusta, mutta C6:n suorituskyky on hieman parempi.

– Haluaisin tulevaisuudessa C6:n, jolla on suurempi kierrosaikaero C5:een. Nyt se on noin 0,2 sekuntia ja meidän on saatava vähintään 0,5 sekuntia.

"Oikea kisarengas"

Pirellin suurimmista haasteista nykyisten sääntöjen kanssa on oikean suorituskykyikkunan löytäminen sadekelille tarkoitetuille renkailleen.

F1:n säännöt määräävät, että sateisiin olosuhteisiin on oltava kahdenlaisia ​​renkaita, niin sanottu välikelinrengas sekä täyden sadekelin rengas, joiden pitäisi teoriassa kattaa kaikki huonot sääolosuhteet.

Viimeaikainen historia on kuitenkin osoittanut, että tallit yleensä välttävät äärimmäisiä olosuhteita. Kun sadekelin renkaat otetaan käyttöön, autojen renkaista nostamat vesiroiskeet ovat niin voimakkaita, että ajot yleensä keskeytetään joka tapauksessa.

Pirelli haluaa puuttua tähän vuoden 2026 sääntöuudistuksessa.

– Haluamme tehdä täyden sadekelin renkaasta käyttökelpoisemman, ei vain käytettäväksi turva-auton takana ajettaessa, vaan myös niin, että siitä tulee oikea kisarengas, Isola kertoi.