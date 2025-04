Max Verstappenin purkupykälä paljastui – Red Bullin kohtalonhetket vain viikkojen päässä: "Siitä koituu seurauksia"

Red Bullin F1-tiimin yllä leijailee tummia pilviä, ellei talli saa kohennettua autonsa suorituskykyä pikaisesti, varoittaa saksalaismediassa asiantuntijana toimiva ex-kuski Ralf Schumacher.

F1-ratoja viime vuodet hallinneen brittitallin vauhti katosi viime kesänä täysin yllättäen pian sen jälkeen, kun Red Bullia pitkään palvelleen suunnittelijavelho Adrien Neweyn kerrottiin toukokuussa jättävän tallin välittömästi.

Juhannuksena ajettuun Espanjan GP:hen mennesssä Red Bull voitti seitsemän kymmenestä osakilpailusta ja johti valmistajien MM-sarjaa 60 pisteellä. Tämän jälkeen voittoja tuli 14 viimeisessä osakilpailussa vain kaksi, ja MM-pisteissä edelle kiilasivat niin McLaren kuin Ferrari.

Max Verstappen osoitti ongelmista huolimatta ajotaitonsa ja voitti mestaruuden neljännen kerran peräjälkeen. Alkuvuosi 2025 on kuitenkin osoittanut, että mestaruusputken jatkuminen on tänä vuonna tosissaan uhattuna.

McLarenin Lando Norrisilla ja Oscar Piastrilla on neljän kisan jälkeen kaksoisjohto, olkoonkin, että Verstappen on kolmantena vain kahdeksan pisteen päässä Norrisista. Vauhdin puolesta etu on kuitenkin selkeästi McLarenilla.

– Tietenkin heidän (Red Bullin) täytyy tehdä töitä sen eteen. Yksi asia on selvää. Jostain syystä talli on mennyt taaksepäin sen jälkeen, kun Newey lähti. Se vain täytyy sanoa ääneen, Schumacher sanoi saksalaisen Skyn julkaisemassa Backstage Boxengasse -podcastissa, jota muun muassa GP Blog -sivusto siteeraa.

– Viime vuonna suorituskykyä oli vielä jonkin verran, ja hän pystyi käyttämään sen hyväkseen, mutta nyt se menee alamäkeen. Ja tämä on erittäin tärkeää. Talli on tunnistanut ongelman, ja ratkaisun pitäisi tulla Imolaan.

Red Bull siis valmistelee autoonsa päivityspakettia, joka on määrä ottaa käyttöön neljän viikon kuluttua ajettavassa kauden seitsemännessä osakilpailussa.

– Jos asiaa ei saada ratkaistua Imolassa, siitä koituu seurauksia. Olen melko varma siitä, koska silloin on selvää, ettei (teknisen johtajan) Pierre Wachen tiimi pysty löytämään ratkaisua. Meidän täytyy nyt vain odottaa, käykö niin.

Seurauksilla Schumacher viittaa Verstappenin tulevaisuuteen.

Hollantilaistähdellä on vuoteen 2028 ulottuva sopimus, mutta siihen on sisällytetty tiettyjä pykäliä, joiden nojalla Verstappenin on mahdollista päästä sopimuksesta eroon jo aiemmin.

Daily Mail uutisoi sunnuntaina omiin lähteisiinsä perustuen, että yksi tällainen siirron mahdollistava pykälä liittyisi Verstappenin MM-sijoitukseen. Brittilehden mukaan Verstappenin on mahdollista aktivoida purkupykälä kesällä, mikäli hän on MM-sarjassa kärkikolmikon ulkopuolella.

MM-sarjan kärkinelikko on neljän ensimmäisen kisan jälkeen tasaisempi kuin kertaakaan sitten vuoden 2012, ja neljäntenä oleva Mercedeksen George Russell vaaniikin vain 14 pisteen päässä sarjaa johtavasta Norrisista ja kuuden pisteen päässä kolmantena olevasta Verstappenista.

Neljä muutakin vaihtoehtoa

Schumacherin mukaan Verstappenilla on Red Bullin lisäksi ainakin neljä vaihtoehtoa ensi kaudeksi.

– Hänelle on tilaa kaikkialla. Hän on tänäkin vuonna osoittanut, mitä hän pystyy omilla taidoillaan tekemään, Schumacher sanoi edellä mainitussa podcastissa Racingnews365-sivuston mukaan.

Schumacherin esiin nostamia vaihtoehtoja ovat Mercedes, Aston Martin, McLaren ja Alpine.

– Uskon, että Mercedeksellä haluttaisiin tehdä tilaa hänelle, mutta uskon myös McLarenin harkitsevan sitä.

McLarenin on kerrottu harkinneen Verstappenin pestaamista jo viime vuonna ennen kuin talli teki Piastrin kanssa jatkosopimuksen.

– Uskon Zak Brownin, kuten kaikkien muidenkin, olevan kiinnostunut Maxista.

Alpinen Schumacher nosti esiin todellisena jokerikorttina, mutta esitti näkemykselleen myös vankat perustelut.

– Unohdamme tämän tiimin jatkuvasti, mutta heilläkin on oma osansa tässä kaikessa. Flavio Briatore on hankkinut tiimilleen ensi kaudeksi Mercedeksen moottorit, ja katsokaa, mitä Pierre Gasly teki viime viikonloppuna (Bahrainissa).

Gasly oli aika-ajoissa viides, mutta nousi Mercedes-tulokas Kimi Antonellin lähtöruuturangaistuksen vuoksi neljänteen ruutuun. Kisassa Gasly sijoittui seitsemänneksi, kun Verstappen ohitti hänet viimeisellä kierroksella.

– Heidän autonsa ei voi olla kovin huono. Lisää siihen ylimääräiset 30 hevosvoimaa Mercedeksen moottorista. En halua jättää sitäkään tallia huomioimatta.

Oman lisämausteensa soppaan heittää se, että F1:ssä tapahtuu ensi kaudeksi merkittävä sääntöuudistus.