Kaatuuko korttitalo? Ex-kuskilta kova lausunto Red Bullista ja Max Verstappenista – "Kenenkään ei pitäisi yllättyä"

Entinen F1-kuski Johnny Herbert kokee, että menestystalli Red Bullin uskottavuus on rapissut viimeisen vuoden aikana merkittävästi, mikä voi viedä Max Verstappeninkin ulos tallista.

Red Bull on ollut jo useiden vuosien ajan F1-sarjan kärkitallien joukossa. Talli on juhlinut kuljettajien maailmanmestaruutta nyt jo neljästi peräkkäin, mutta viime aikoina tallissa on kuohunut merkittävästi.

Red Bullin ote alkoi lipsua jo viime kaudella, kun talli valahti valmistajien MM-taulukossa kolmanneksi. Tällä kaudella vire on ollut yhä laskusuunnassa ja Red Bull on valmistajien MM-taulukossa neljäntenä.

Radankin ulkopuolella on ollut tuulista. Kauden Red Bull -kuskina aloittanut Liam Lawson sai lähteä vain kahden osakilpailun jälkeen. Lawsonin kanssa päittäin paikkoja vaihtanut ja RB-tallissa kautensa aloittanut Yuki Tsunoda on kerännyt Red Bullilla ajamansa 10 GP-viikonlopun aikana vaivaiset 10 MM-pistettä.

Viime viikkoina huhut mestarikuski Max Verstappenin F1-tulevaisuudesta ovat nostaneet vahvasti päätään, ja Verstappenin on kerrottu olevan hyvinkin lähellä siirtymistä Mercedekselle.

Myrsky Red Bullin ympärillä vain yltyi, kun talli antoi aiemmin tällä viikolla potkut 20 vuoden ajan tallipäällikkönä toimineelle Christian Hornerille.

Entinen F1-kuski Johnny Herbert ei ole kovinkaan yllättynyt Red Bullin viimeisimmistä käänteistä. Herbert uskoo yhä, että seuraavana Red Bull ovesta poistuu Verstappen.

– Minusta se ei ole yllätys. Minusta kenenkään ei pitäisi yllättyä, Herbert kertoo RacingNews365-sivustolle.

Sky Germanyn asiantuntija Ralf Schumacher ja Bild kertoivat Verstappenin isän Jos Verstappenin ottaneet tulisesti yhteen Hornerin kanssa Silverstonen GP:n yhteydessä ennen tallipomon potkuja.

Isä Verstappen on ollut jo pidemmän aikaa Hornerin äänekäs kritisoija, ja Herbert pitää mahdollisena, että Hornerin potkut voi hyvinkin olla Red Bullin keino lepytellä Verstappenia, jotta Max Verstappen jäisi vielä talliin.

– Onko sillä jotain tekemistä Maxin kanssa? On selvää, että Jos on ollut todella äänekäs, eikä ole halunnut Christiania. Mahdollisesti kyse voi olla siitä, Herbert pohtii.

– Kuulostaa vahvasti siltä, että Mercedes on kuitenkin se, minne hän (Verstappen) luultavasti päätyy.

Red Bullin johtoportaassa on tapahtunut vuoden aikana merkittäviä muutoksia. Isossa roolissa tallin menestyksessä olleet Jonathan Wheatley ja Adrian Newey jättivät tallin jo aiemmin ja siirtyivät kilpailijoiden leipiin.

Hornerin potkujen myötä Red Bullin kultavuosien avainhenkilöt loistavat nyt poissaolollaan ja talli on valtavan uudistuksen edessä.

– Heillä on edessään vaikea jakso kaikkien muutosten takia, kun Jonathan Wheatley, Adrian Newey, Christian ja muutama muu ovat lähteneet. F1:ssä sinulla on oltava oikeat ainekset mukaan lukien henkilökunta ja johtoporras. Se kaikki on hiljalleen murentunut pois, Herbert toteaa.

– Sitten kun katsoo suorituksia radalla, niin Max ei varmaankaan ole kovinkaan iloinen, eikä Jos ainakaan ole iloinen. Max haluaa voittaa kisoja ja mestaruuksia ja kaikki se on hiljalleen murentunut viimeisen vuoden aikana.