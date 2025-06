Wolffilta paljastus Bottaksen suunnitelmista

Valtteri Bottaksen on ennustettu palaavan F1-ruudukkoon, mutta jos ei, häntä odottavat IndyCar tai Le Mans, Toto Wolff kertoo.

Suomalaisveteraanilla ei ole ajopaikkaa F1-sarjassa tällä kaudella, mutta Bottas on nähty kisoissa Mercedeksen varakuljettajan ominaisuudessa. Nastolalainen on useassa lähteessä kertonut, että tavoite on palata kisakuskiksi jälleen ensi kaudella.

– Ideaalitilanteessa olisin mukana lähtöruudukossa. Toivon, että se olisi mahdollista ensi kaudella. Mutta nyt olen täällä työskentelemässä tiimin kanssa ja yritän olla mahdollisimman hyödyllinen. Sitten etenemme kuukausi kuukaudelta ja katsomme, mitä tapahtuu.

– Jos kisakuskin paikkaa ei avaudu, meidän on tarkasteltava muita vaihtoehtoja, Bottas avasi alkuvuodesta.

Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff uskoo, että suomalaisella on edellytykset jatkaa kilpailukykyistä kilpa-ajoa F1:ssä.

Saksalaistallissa kisakuskin paikkaa tuskin avautuu, sillä George Russellin ja Kimi Antonellin sopimusten odotetaan jatkuvan ensi kaudeksi.

Jos F1 ei onnistu, Wolff uskoo Bottaksen voivan helposti tehdä vaikutuksen jossakin toisessa moottoriurheilulajissa.

– Hänellä on kunnianhimoa ja lahjakkuutta palata Formula 1:een, Wolff kertoi Bloomberg Hot Pursuit -podcastissa.

– Ja jos se ei onnistu, hän tekee uraa Le Mansissa tai IndyCarissa tai missä tahansa, koska hän on niin hyvä.

Koska useimpiin ensi kauden talleihin ei ole selvää polkua, Bottaksen nimi on yhdistetty ensi vuonna F1-sarjassa aloittavaan Cadillaciin.

Bottaksen kokemus ja kypsyys olisivat vahvuus kokemattomalle tallille. Suomalainen on sanonut pitävänsä ajatusta kiehtovana.

– Minulle tämä on itse asiassa erittäin mielenkiintoinen projekti, jotain uutta F1:lle. Amerikkalainen talli, jolla on ehkä erilainen näkökulma lajiin, hän kertoi Beyond the Grid -podcastissa.