Valtteri Bottas kerää ylistystä – "Hän on kärkiehdokas"

Mercedes on avannut, mitä Valtteri Bottas on tuonut talliin varakuljettajan roolissaan.

Bottas voitti 10 Grand Prix -kisaa ajaessaan Mercedeksellä vuosina 2017–2021 seitsemänkertaisen maailmanmestarin Lewis Hamiltonin rinnalla. Täksi kaudeksi hän palasi tiimiin varakuljettajaksi menetettyään Sauberin paikkansa viime vuoden lopussa.

35-vuotias suomalainen on vakiinnuttanut paikkansa Mercedes-tallin kilpailuviikonlopuissa. Hän on toiminut paitsi ensisijaisessa roolissaan George Russellin ja Kimi Antonellin varakuljettajana, myös osallistunut insinöörikokouksiin, tehnyt simulaattoritöitä ja jopa ollut mukana tallin sosiaalisen median videoissa.

Bottaksen kokemus on osoittautunut korvaamattomaksi Mercedekselle, ja se on auttanut Antonellia myös hänen tulokaskaudellaan F1-sarjassa.

– On ollut fantastista saada hänet takaisin Mercedekselle, tiimin viestintäjohtaja Bradley Lord kertoi medialle Unkarin GP:ssä.

– Hän oli tietenkin arvostettu tiimin jäsen ajaessaan meille, ja saamalla hänet takaisin hän on pystynyt tuomaan kokemuksensa, näkemyksensä ja asiantuntevan silmänsä kilpailuviikonloppuihin.

Lord muistuttaa, ettei Bottaksen rooli rajoitu vain tulokaskuski Antonellin sparraamiseen, vaan hän pystyy tarjoamaan insinööreille kuljettajien näkökulmaa.

– Olemme tehneet töitä myös simulaattorissa, joten osa hänen siellä tekemästään työstä on ollut erittäin arvokasta. Lisäksi hän on auttanut meitä edellisten kausien autojen testauksessa.

– Se on pitänyt hänet tuoreena ja terävänä F1-auton ajamisessa, Lord muistuttaa.

Vaikka suorituskyvyn kehittäminen ei olekaan ensisijaisena prioriteettina Bottaksen kohdalla, hän on tuonut tiimiin muutakin.

– Valtteri on tuonut tiimiin kepeytensä ja huumorintajunsa, kykymme kommunikoida, mutta myös osansa työskentelyyn kumppaneidemme ja sponsoreidemme kanssa. Hän on ollut hyvä osa työmäärän jakamisessa.

Bottas tähtää palatakseen F1-kilpailijaksi, ja Mercedes tukee häntä pyrkimyksissään, vaikka saksalaistiimissä oltaisiinkin valmiita pitämään hänet palveluksessa.

– Tiedämme, että Valtterin prioriteetti on yrittää löytää ajopaikka vuodelle 2026. Hän on erittäin pätevä tekemään niin, ja sanoisin, että hän on myös kärkiehdokas siinä suhteessa, Lord povaa.

– Jos niin ei jostain syystä tapahdu, olen varma, että olemme erittäin avoimia yhteistyömme jatkamiselle.