Yleisurheilun MM-kilpailuissa Tokiossa on käyty keskiviikkona muun muassa miesten keihäskarsinta. Kisapäivä jatkuu, ja MTV seuraa tapahtumia tässä artikkelissa.

Klo 16.10: Kenian Faith Cherotich voittaa naisten 3 000 metrin maailmanmestaruuden ylivoimaisesti kisaennätyksellä 8.51,59. Hopeaa Bahrainin Winfred Yaville ja pronssia Etiopian Sembo Almayewille.

Klo 16.06: Miesten pituusfinaali on viidennellä kierroksella ja peli kärjessä on jännä. Johtoon ponkaisi juuri Italian Mattia Furlani ennätyksellään 839. Seuraavilla sijoilla kärkkyvät Jamaikan Tajay Gayle (834), Kiinan Shi Yuhao (833) sekä Sveitsin Simon Ehammer (830).

Kreikan moninkertaisesta arvokisavoittajasta Miltiadis Tentoglousta tuli iso raato. Hänen pelinsä päättyi kolmeen kierrokseen ja sijaan 11 tuloksella 783.

Klo 16.02: Miesten kovatasoinen keihäskarsinta on paketissa. Kaikkiaan 22 miestä ylitti 80 metriä. Tulokset:

1. Anderson Peters, Grenada 89,53 Q

2. Julian Weber, Saksa 87,21 Q

3. Julius Yego, Kenia 85,96 Q

4. Dawid Wegner, Puola 85,67 Q

5. Arshad Nadeem, Pakistan 85,28 Q

6. Neeraj Chopra, Intia 84,85 Q

7. Curtis Thompson, Yhdysvallat 84,72 Q

8. Jakub Vadlejch, Tshekki 84,11 q

9. Keshorn Walcott, Trinidad ja Tobago 83,93 q

10. Sachin Yadav, Intia 83,67 q

11. Cameron McEntyre, Australia 83,03 q

12. Rumesh Tharanga Pathirage, Sri Lanka 82,20 q

-------

13. Edis Matusevicius, Liettua 82,78

17. Lassi Etelätalo, Suomi 81,33

23. Oliver Helander, Suomi 79,75

27. Eemil Porvari, Suomi 78,51

Miesten keihään loppukilpailu mitellään huomenna torstaina.

Klo 15.57: Morrisille kolme perättäistä pudotusta seiväshyppyfinaalissa. Hän saavuttaa tuloksella 485 MM-hopeaa. Moon on mestari.

Klo 15.54: Katie Moon pudotti seiväsfinaalissa kerran 485:stä ja sen jälkeen kerran 490:stä mutta taistelee sitten yli! Rima heiluu pitkään kannattimillaan, mutta 490 tulee tauluun. Moon siirtyy kilpailun kärkeen.

Sandi Morris on pudottanut kahdesti 490:stä. Hän siirtää yhden yrityksen seuraavaan korkeuteen, 495:een.

Klo 15.51: Kyseessä oli 20:s kerta, kun MM-kisoissa on käyty miesten keihäskarsinta. Ensimmäisen kerran suomalaista ei nähdä MM-finaalissa.

Klo 15.49: Oliver Helanderin viimeinen heitto on yliastuttu. Myös toinen oli yliastuttu. Helander heitti avauksellaan 79,75.

Kaikki kolme suomalaisheittäjää jäivät keihäskarsintaan: A-ryhmän Lassi Etelätalo ja B-ryhmän Oliver Helander sekä Eemil Porvari.

Klo 15.42: Eemil Porvarilla ei ole asiaa finaaliin. Viimeinen, kolmas karsintaheitto on matala ja putoaa 77,81 metrissä nurmeen. Paras syntyi avausrundilla, 78,51.

Klo 15.41: Keihään B-ryhmän kolmannella karsintakierroksella Sri Lankan Rumsesh Tharanga Pathirage petrasi 82,80:een. 91 metriä tänä vuonna heittänyt brassi Luiz Mauricio Da Silva jää sen sijaan ulos finaalista, vaikka onnistuukin parantamaan 81,12.een.

Klo 15.39: Harvakseltaan kisaava Pakistanin mysteeriheittäjä Arshad Nadeem oli tuskaillut kahdella ensimmäisellä karsintayrityksellään ja heittänyt 76,99 sekä 74,17. Kolmas kantaa kuitenkin yli karsintarajan, 85,28:aan, ja olympiavoittaja on finaalissa.

Klo 15.35: Slovenian Tina Sutej saavuttaa seiväshypyssä pronssia. Tuloksena 480, sillä hän pudottaa 485:stä kolmesti.

Tshekin Amalie Svabikova pudotti 480:stä kahdesti ja jätti yhden yrityksen 485:een, josta tuli myös rasti ruutuun. Hän sijoittui neljänneksi.

Katie Moon siirsi seuraavat yrityksensä 490:een pudotettuaan 485:stä kerran. Sen yli Sandi Morris meni ensimmäisellään.

Klo 15.33: Norjan megatähti Karsten Warholm löysäili 400 metrin aitojen ensimmäisessä välierässä ja päästi lopussa Qatarin Abderrahman Samban edelle. Samba vei erän ajalla 47,63, Warholmille kellotukseksi 47,72.

Klo 15.27: Keihään karsinnan taso on ollut jylhä. Australian Cameron McEntyre heittää toisellaan 83,03 ja kampeaa kokonaistuloksissa kuudenneksi.

Finaaliin etenee 12 heittäjää, ja 12:n olevan miehen, Sri Lankan Rumesh Tharanga Pathiragen, tulos on nyt 82,44.

Klo 15.25: Rima jää kontaktista väpättämään, mutta Sandi Morris menee naisten seiväsfinaalissa 485 ensimmäisellään yli. Hän siirtyy johtoon. Katie Moon pudottaa perään.

Klo 15.23: Oliver Helanderin toinen heitto putoaa tikkana alas, eikä mitta riitä. Noin 75-metrinen, mutta suomalainen astuu yli.

Helander on 20:ntenä avauskierroksen tuloksellaan 79,75.

Klo 15.22: Naisten 400 metrin aitojen välierät pisteli rivakimmin Alankomaiden tähti Femke Bol, 52,31.

Klo 15.19: Eemil Porvari ei kykene parantamaan tulostaan toisella heitollaan; se kantaa 76,95. Avaussuoritus meni 78,51 metriin.

Porvari on kokonaistuloksissa 23:ntena.

12:n tulos on tällä hetkellä 82,26. Sen on kiskaissut Sveitsin Simon Wieland.

Klo 15.18: Yhdysvaltain Curtis Thompson heittää 22 senttiä yli keihään karsintarajan: 84,72 irtoaa toisella yrityksellä.

Klo 15.17: Seiväsfinaalissa peli jatkuu jännittävänä: Sandi Morris ja Tina Sutej ylittävät 480 toisilla yrityksillään. Katie Moon meni sen ensimmäisellään ja on kärjessä.

Klo 15.15: Kaksinkertainen maailmanmestari Anderson Peters paiskaa toisella karsintaheitollaan keihäskarsinnan toistaiseksi pisimmän rykäisyn: 89,53.

Klo 15.09: Katie Moon ylitti 480 ensimmäisellään ja johtaa naisten seiväsfinaalia. Sandi Morris ja Tina Sutej epäonnistuivat.

Klo 15.01: Slovenian Tina Sutej ylittää naisten seiväsfinaalissa 475 viimeisellä, kolmannella yrityksellään. Samoin tekee Tshekin Amalie Svabikova.

Heidän lisäkseen saman korkeuden ovat ylittäneet Yhdysvaltain Sandi Morris ja Katie Moon. Kumpikin tekivät tempun 475:stä ensimmäisellään.

Finaalissa ovat mukana enää kyseiset neljä urheilijaa. Rima nostetaan seuraavaksi korkeuteen 480.

Klo 14.57: Keihään B-karsintaryhmässä uusi tymäkkä heitto. Sveitsin Simon Wielandin siivu kantoi 82,26.

Oliver Helanderin avaus putoaa maahan 79,75 metrissä.

Keihäskarsinnan 12:n tulos on tällä hetkellä 81,86. Sen on heittänyt Sri Lankan Sumedha Ranasinghe.

Klo 14.55: Vuoden 2019 maailmanmestarilta, Jamaikan Tajay Gaylelta napakka avaushyppy miesten pituuden finaaliin: 833. Hallitseva Maailmanmestari ja kaksinkertainen olympiavoittaja, Kreikan Miltiadis Tentoglou hyppäsi häntä ennen itselleen vaatimattomasti 783.

Klo 14.52: Eemil Porvarin ensimmäinen karsintaheitto kantaa 78,51. Suomalainen pyörittelee päätään.

Keihään karsinnan 12. sijalla on tällä hetkellä A-ryhmässä heittänyt Puolan Cyprian Mrzyglod tuloksella 81,47.

Klo 14.51: Lassi Etelätalon ura on ohi. Se varmistuu, kun Sri Lankan Rumesh Tharanga Pathirage täräyttää B-ryhmässä ensimmäisellään 82,44.

Etelätalo on kokonaistuloksissa sijalla 13. Finaalipaikka on luvassa 12:lle.

Klo 14.49: Grenadan Anderson Peters heittää karsinta-avauksellaan 84,44. Brasilian Luiz Mauricio Da Silvalta irtoaa vaatimaton 78,90, mutta Kenian konkari Julius Yego kiskoo päälle karsintarajan, kauden parhaansa 85,96.

Etelätalo on nyt kokonaistuloksissa 12:ntena. Yhtäkään miestä ei saisi enää mennä edelle, jotta suomalainen pääsisi loppukilpailuun.

Klo 14.46: Harvakseltaan kilpaileva Pakistanin olympiavoittaja ja mysteerimies Arshad Nadeem avaa pelin keihään B-karsintaryhmässä vaisusti: 76,99.

Klo 14.45: Jamaikan Bryan Levell kellotti viidennessä erässä 19,84. Se on nopein aika, mitä 200 metrin alkuerissä on MM-kisojen historiassa paineltu.

Klo 14.40: Miesten 200 metrillä painellaan alkueriä. Yhdysvaltalainen supertähti Noah Lyles voitti juuri neljännen erän ajalla 19,99.

Nopeimmin on toistaiseksi juossut toisen erän voittanut Zimbabwen Tapiwanashe Makarawu, 19,91.

Klo 14.33: Naisten seiväsfinaali on hyvässä vauhdissa. 475 ovat ylittäneet toistaiseksi Yhdysvaltain Sandi Morris ja Katie Moon. Kisassa on mukana yhä kaikkiaan kahdeksan naista. Aiempi korkeus oli 465.

Klo 14.31: Oliver Helander on heittänyt tällä kaudella kotimaisen kärkituloksen 83,97. Aikuisten arvokisoissa debytoivan Eemil Porvarin vuoden paras tulos 81,55 on maaliskuulta, minkä lisäksi hän on kesällä kiskaissut yhden 81-metrisen.

Klo 14.16: Keihään karsintaryhmä B:n on määrä alkaa heittää Suomen aikaa kello 14.45. B-ryhmään kuuluvat Oliver Helander ja Eemil Porvari.

Loppukilpailupaikka on jaossa kaikkiaan 12 miehelle. Etelätalon edelle saisi B-ryhmästä mennä siis vain kaksi kilpailijaa.

Klo 14.14: Lassi Etelätalo on Ylen tv-haastattelussa varma, ettei tule pääsemään tuloksellaan 81,33 huomiseen finaaliin.

– Ei riitä. Kyllä se varmasti oli viimeinen heitto siinä, suomalainen sanoi Ylelle.

37-vuotias konkariheittäjä puhkesi kyyneliin.

– Onhan se pitkä matka ollut. Se oli hieno päättää täällä.

Klo 14.11: Keihään karsintaryhmän A karsinta on paketissa. Kolme miestä ylitti karsintarajan 84,50: Julius Weber (87,21), Dawid Wegner (85,67) ja Neeraj Chopra (84,85).

80 metrin yli heitti 12 ukkoa. Juuri 12:ntena on Bahaman Keyshawn Strachan tuloksella 80,03.

Lassi Etelätalo on tuloksella 81,33 sijalla 10.

Seuraavaksi heittää karsintaryhmä B.

Klo 14.08: Puolan David Wegner Etelätalon edelle. Hän paiskaa karsintarajan yli 85,67:ään ja nousee tulosliuskalla toiseksi. Etelätalo on sijalla 10. Ja muistetaan, että 18 miehen B-ryhmä on heittämättä.

B-ryhmässä on muun muassa olympiavoittaja Arshad Nadeemia, kaksinkertaista maailmanmestaria Anderson Petersiä ja tänä vuonna 91 metriä heittänyttä Luiz Mauricio Da Silvaa. Lisäksi B-ryhmässä ovat Curtis Thompson, jonka tämänvuotinen ennätys on 87,76, Rumesh Tharanga Pathirage, joka on tänä vuonna kiskaissut rekordikseen 86,50, ja 84,51 tänä vuonna nakannut takavuosien maailmanmestari Julius Yego.

Klo 14.00: Sumedha Ranasinghe paransi ennen Etelätaloa kolmannella heitollaan tulostaan 81,86:een. Hän heitti karsinnassa myös 81,54 ja 80,36. Sri Lankan mies on seitsemäntenä.

Klo 13.57: Lassi Etelätalo saa jälleen parhaansa irti pakkopaikassa: 81,33 kolmannella karsintaheitolla. Etelätalo on nyt A-ryhmässä yhdeksäntenä. B-ryhmä on vielä kokonaan heittämättä ja siinä on 18 miestä.

Klo 13.56: Keihään karsinnan A-ryhmässä 12:n tulos on nyt 79,42. Sen on heittänyt Kiinan Hu Haoran. Kolmas kierros on käynnissä, ja sen aikana 80 metrin ylittäneisiin on saatu Yhdysvaltain Marc Anthony Minichello.

Klo 13.42: Toisella karsintakierroksella on raapaistu lisää väkeviä tuloksia: Intian Sachin Yadav heitti 83,67 ja Sri Lankan Sumedha Ranasinghe 81,54. Kummallekin kohennusta.

Klo 13.37: Etelätalon toinen karsintaheitto on matalahko ja kantaa 75,74. Suomalainen on sijalla 14 ja tarvitsee viimeiseen karsintaheittoonsa metrejä lisää.

Etelätalo on kertonut päättävänsä uransa näihin kisoihin, joten jos keppi ei lennä vähintäänkin 80 metrin korville, ura päättyy tänään karsintaan.

Klo 13.36: 80 metriä ylittäneiden joukkoon on saatu toisella karsintakierroksella Liettuan Edis Matusevicius tuloksella 82,78.

Klo 13.31: Tshekin Jakub Vadlejch ei aivan yllä karsintarajaan 84,50, mutta parantaa toisella heitollaan: 84,11.

Karsinnassa käytettävissä on kolme heittoa.

Klo 13.29: Keihään karsintarajan puhkoo toisella vedollaan Julian Weber. Saksalainen heittää jykevästi 87,21.

Klo 13.27: A-ryhmä on nyt ensimmäisen kierroksen miesten keihäskarsinnassa kiskonut. Kahdeksan miestä ylitti 80 metriä. Aiemmin mainittujen lisäksi listaan kuuluvat Sri Lankan Sumeda Ranasinghe (80,36) ja Intian Sachin Yadav (80,16).

11:ntenä olevan Kiinan Hu Haoranin tuloksena on 79,42 ja 12:ntena majailevan Japanin Roderick Genki Deanin noteerauksena 77,01.

Karsintarajan 84,50 ylitti Chopra tuloksella 84,85.

Klo 13.19: Lassi Etelätalon avaus putoaa tikkana ja vain 70 metrin paikkeilla maahan. Suomalainen astuu yli.

Etelätalo on suomalaisista ainoana karsintaryhmässä A, myöhemmin B-ryhmässä heittävät Oliver Helander ja Eemil Porvari.

Klo 13.16: Kepoisilla tuloksilla ei olla keihään karsinnasta loppukilpailuun pääsemässä, siitä vihjaa jo A-ryhmän avauskierros, joka on lähestymässä puoliväliä. Puolan Cyprian Mrzyglod siivuttaa 81,47, Bahaman Keushawn Strachan 80,03.

Keihäskarsinnan A-ryhmässä on 19 ja myöhemmin nähtävässä B-ryhmässä 18 heittäjää.

Klo 13.14: 80 metrin ylittäneisiin avausheitollaan myös Tshekin Jakub Vadlejch: 80,46.

Klo 13.13: Tasoa piisaa heti. Saksan Julian Weber nakkaa avauksellaan 82,29 ja Trinidad ja Tobagon Keshorn Walcott 83,93. Näillä ei kuitenkaan rikota karsintarajaa.

Klo 13.12: Olympiavoittaja ja maailmanmestari Chopra ylittää ensimmäisellä heitollaan keihään karsintarajan. 84,85 tauluun.

Klo 13.10: Kauden pisimmällä tilastonoteerauksella keihäskarsintaan iskee Saksan Julian Weber, joka on tänä vuonna kiskaissut 91,51. 91-metriseen on yltänyt myös Brasilian Luiz Mauricio Da Silva, Intian Neeraj Chopra on puolestaan ylittänyt 90 metriä.

Klo 13.09: Tokiossa on tukalat olot, minkä vahvistaa paikan päällä kisoja seuraava MTV Urheilun toimittaja Eren Gürler. Lämpöä on reippaasti päälle 30 celsiusastetta ja ilman kosteus huitelee tapissaan.

Klo 12.58: Millainen tulos voisi keihäässä riittää finaaliin? Osviittaa antanevat viime vuosien globaalien arvokilpailujen karsintatulokset. Pariisin olympialaisissa 2024 finaaliin mentiin tuloksella 82,91, Budapestin MM-kisoissa 2023 tuloksella 79,78 ja Eugenen MM-kisoissa 2022 noteerauksella 80,03.

Klo 12.55: Päivän ohjelmistoon lukeutuvat finaalit naisten seiväshypyssä, miesten pituushypyssä, naisten 3 000 metrin esteissä ja miesten 1 500 metrillä.

Suomalaisittain edustusta on tänään kuitenkin vain miesten keihäskarsinnassa. Seipäässä sekä Elina Lampela, Saga Andersson että Wilma Murto karsiutuivat.

Klo 12.46: Sanonnan urheilijasta ja terveestä päivästä likimain kaikki sporttia seuraavat tietävät. Keihäässä se ei ole ainakaan kaukana totuudesta. Vaivat ovat kiusanneet tämän vuoden aikana suomalaista keihäskolmikkoa.

Helander kärsi kesällä lähentäjävammasta. Etelätalo palasi kylkivamman takia kisoihin vasta Kalevan kisoissa elokuussa. Porvarilla oli alkukaudesta sivuside- ja loppukesästä olkapäävaiva. Ihanteellisimmin yksikään sinivalkomies ei ole Tokioon päässyt valmistautumaan.

Klo 12.38: Keihään karsintaraja on 84,50 metriä. Sen heittämällä lunastaa suoraan loppukilpailupaikan, muuten finaaliin pääsevät parhaat 12 heittäjää.

Jos karsintaraja suomalaisilta lävähtää, saa kotikatsomoissa iloita. Kauden kotimainen kärkitulos on Oliver Helanderin 83,97. Lassi Etelätalo on heittänyt tänä sesonkina 81,90 ja Eemil Porvarin vuoden paras tulos 81,55 on maaliskuulta. Kesällä häneltä on irronnut yksi 81-metrinen.

Klo 12.34: Suomalaisen keihäskolmikon nuorin, 22-vuotias Eemil Porvari heittää nyt ensimmäisissä aikuisten arvokisoissaan. Hän pääsi kisoihin kyynärpäävammasta kärsineen Toni Keräsen tilalle.

Oliver Helander on EM-pronssimitalisti viime vuodelta, Lassi Etelätalo vuodelta 2022.

28-vuotias Helander tunnetaan ailahtelevana heittäjänä, kun taas konkari Etelätalo on näyttänyt usein pystyvänsä heittämään tiukassa paikassa tarvittavan, myös karsinnassa. Hän on peräti neljä kertaa edennyt arvokisojen loppukilpailuun viimeisellä siihen oikeuttavalla sijalla 12:ntena. Kerran mies on myös päässyt sisään 11:ntenä.

37-vuotias Etelätalo on ilmoittanut lopettavansa uransa näihin Tokion MM-kisoihin. Suunnitelmissa on varmasti, että heitettävää on myös huomenna, jolloin keihäässä käydään loppukilpailu.

Klo 12.25: Lämpimästi tervetuloa mukaan keskiviikon MM-yleisurheiluseurannan pariin. Päivä on sinivalkoisittain kutkuttava: tulessa ovat keihäsmiehet.

Lassi Etelätalo heittää kello 13.10 Suomen aikaa käynnistyvässä karsintaryhmässä A. Kello 14.45 käynnistyvässä B-ryhmän karsinnassa vuoroon pääsevät Oliver Helander ja Eemil Porvari.

Ensimmäisenä keskiviikkopäivän lajina Suomen aikaa kello 13.05 käynnistyy miesten kolmiloikkakarsinta.