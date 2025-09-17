Oliver Helander on luottavainen Tokion MM-kisojen keihäskilpailun suhteen. Nyt kroppa on kunnossa, ja heittäminen tuntuu helpolta, kun vielä viime kaudella tilanne oli huomattavasti haastavampi.

Helander saavutti viime vuonna pronssia Rooman EM-kisoissa, mutta kausi oli kokonaisuudessaan vaikea.

– Viime kaudella fyysisiä ongelmia oli vähän turhan paljon, ja se söi motivaatiota, Helander sanoo.

Motivaatio oli koetuksella alkuvuodesta penkin alle menneiden Pariisin olympialaisten jälkeen.

– Kun pitäisi pystyä heittää 90 metriä ja saa nippa nappa 80 metrin päälle, niin ärsyttäähän se aika paljon, Helander manaa viime vuoden ongelmia.

Kevään harjoituskausi meni kuitenkin hyvin, ja lähtökohta kesään oli lupaava. Sitten tuli taas vamma.

– Nappasi lähentäjästä heittoharjoituksessa, ja piti jättää kisoja väliin. Oli hyvä fiilis lähteä Kalevan kisoihin, mutta toisessa finaalin lämmittelyheitossa alkoi tuntua lähentäjässä.

Helanderin heitot jäivät Kalevan kisojen finaalissa varovaisiksi, ja lopulta loppukilpailu jäi kesken. Siinä vaiheessa vaikutti, että hänen kautensa on ohitse. Heittäjä itse tiesi kuitenkin tilanteen. Lähentäjä piti vain saada kuntoon.

– Luotin siihen, että kunto on niin hyvä, ja että saan heitettyä riittävän hyvän tuloksen yhdessä kisassa, joka riittää MM-kisoihin.

Se onnistui Brysselissä, kun keppi kaarsi lukemiin 83,97, mikä takasi MM-kisapaikan.

"On ollut hauskaa heittää keihästä"

Helander alleviivaa sitä, että on koko kesän tiennyt olevansa kunnossa. Viime vuoteen verrattuna fysiikka on suunnilleen samalla tasolla, mutta iso muutos on tapahtunut siinä tärkeimmässä, eli heittämisessä.

– Heittäminen tuntuu nyt paremmalta, ja on luottavainen olo mennä kisaamaan.

Miksi se tuntuu paremmalta?

– Kyllä sen huomaa, kun heittää. On tullut takaisin sellainen helppous siinä heittämisessä. Brysselissä ja viime treeneissä heittäminen tuntui helpolta ja hyvältä, Helander vastaa.

Avainasia vaikuttaa olevan tällä hetkellä tunne.

– Varsinkin kahden-kolmen viime kuun aikana on syttynyt taas palo, ja on ollut hauskaa heittää keihästä. Se on tuonut uskoa, että minusta voi tulla 90 metrin mies, ja myös uskoa siihen, että voin taistella mitaleista arvokisoissa. On ollut oikein kivaa nämä viimeiset pari kuukautta, Helander kertoo.

Vielä näihin kisoihin Helander ei uskalla puhua 90 metristä, vaan hän hyväksyy realiteetit.

– Jos heittää 85 metrin päälle, ei voi varmaan kovinkaan pettynyt olla, mutta totta kai toivoo aika paljon parempaa.

Maailman keihästaso on ollut tälläkin kaudella kova. Ykkösenä komeilee Saksan Julian Weber tuloksella 91,51, eikä hän ole suinkaan ainoa suosikki.

– Weber on ollut todella tasainen ja vakuuttava viime aikoina. Hän on varmasti ykkössuosikki Pakistanin (Arshad) Nadeemin kanssa, joka tulee aina arvokisoihin heittämään pitkälle. Olisin yllättynyt, jos hän ei tekisi samaa tänäkin vuonna, Helander ennustaa.

– Neeraj Chopralla heittäminen on näyttänyt vähän vaikeammalta kuin viime kausina. Ja onhan siinä muitakin, jotka pystyy 87-88 metriin heittämään.

Tokiossa mitaliin tarvitsee Helanderin ennusteen mukaan heittää yli 88 metriä.

Uskotko, että sellainen voi sinultakin löytyä?

– Onhan se aina mahdollista. En tiedä kuinka suurella todennäköisyydellä se tapahtuu, mutta on se aina mahdollinen.