Yleisurheilun MM-kilpailuissa Tokiossa on keskiviikkona suomalaisittain kihelmöivä päivä. Lassi Etelätalo, Oliver Helander ja Eemil Porvari heittävät keihään karsinnassa. MTV seuraa kisatapahtumia tässä artikkelissa.

Klo 12.58: Millainen tulos voisi keihäässä riittää finaaliin? Osviittaa antanevat viime vuosien globaalien arvokilpailujen karsintatulokset. Pariisin olympialaisissa 2024 finaaliin mentiin tuloksella 82,91, Budapestin MM-kisoissa 2023 tuloksella 79,78 ja Eugenen MM-kisoissa 2022 noteerauksella 80,03.

Klo 12.55: Päivän ohjelmistoon lukeutuvat finaalit naisten seiväshypyssä, miesten pituushypyssä, naisten 3 000 metrin esteissä ja miesten 1 500 metrillä.

Suomalaisittain edustusta on tänään kuitenkin vain miesten keihäskarsinnassa. Seipäässä sekä Elina Lampela, Saga Andersson että Wilma Murto karsiutuivat.

Klo 12.46: Sanonnan urheilijasta ja terveestä päivästä likimain kaikki sporttia seuraavat tietävät. Keihäässä se ei ole ainakaan kaukana totuudesta. Vaivat ovat kiusanneet tämän vuoden aikana suomalaista keihäskolmikkoa.

Helander kärsi kesällä lähentäjävammasta. Etelätalo palasi kylkivamman takia kisoihin vasta Kalevan kisoissa elokuussa. Porvarilla oli alkukaudesta sivuside- ja loppukesästä olkapäävaiva. Ihanteellisimmin yksikään sinivalkomies ei ole Tokioon päässyt valmistautumaan.

Klo 12.38: Keihään karsintaraja on 84,50 metriä. Sen heittämällä lunastaa suoraan loppukilpailupaikan, muuten finaaliin pääsevät parhaat 12 heittäjää.

Jos karsintaraja suomalaisilta lävähtää, saa kotikatsomoissa iloita. Kauden kotimainen kärkitulos on Oliver Helanderin 83,97. Lassi Etelätalo on heittänyt tänä sesonkina 81,90 ja Eemil Porvarin vuoden paras tulos 81,55 on maaliskuulta. Kesällä häneltä on irronnut yksi 81-metrinen.

Klo 12.34: Suomalaisen keihäskolmikon nuorin, 22-vuotias Eemil Porvari heittää nyt ensimmäisissä aikuisten arvokisoissaan. Hän pääsi kisoihin kyynärpäävammasta kärsineen Toni Keräsen tilalle.

Oliver Helander on EM-pronssimitalisti viime vuodelta, Lassi Etelätalo vuodelta 2022.

28-vuotias Helander tunnetaan ailahtelevana heittäjänä, kun taas konkari Etelätalo on näyttänyt usein pystyvänsä heittämään tiukassa paikassa tarvittavan, myös karsinnassa. Hän on peräti neljä kertaa edennyt arvokisojen loppukilpailuun viimeisellä siihen oikeuttavalla sijalla 12:ntena. Kerran mies on myös päässyt sisään 11:ntenä.

37-vuotias Etelätalo on ilmoittanut lopettavansa uransa näihin Tokion MM-kisoihin. Suunnitelmissa on varmasti, että heitettävää on myös huomenna, jolloin keihäässä käydään loppukilpailu.

Klo 12.25: Lämpimästi tervetuloa mukaan keskiviikon MM-yleisurheiluseurannan pariin. Päivä on sinivalkoisittain kutkuttava: tulessa ovat keihäsmiehet.

Lassi Etelätalo heittää kello 13.10 Suomen aikaa käynnistyvässä karsintaryhmässä A. Kello 14.45 käynnistyvässä B-ryhmän karsinnassa vuoroon pääsevät Oliver Helander ja Eemil Porvari.

Ensimmäisenä keskiviikkopäivän lajina Suomen aikaa kello 13.05 käynnistyy miesten kolmiloikkakarsinta.