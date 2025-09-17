Keihäänheittäjiä odottaa Tokiossa raju rypistys ja palautumishaaste, sillä karsinta ja torstain finaali ovat peräkkäisinä iltoina. Rajussa teholajissa piilee silloin selkeä loukkaantumisriski.

Suomen Oliver Helander ja Lassi Etelätalo antoivat molemmat aikataulupäätöksestä rapaa MM-järjestäjille. Molemmat heittäjät muistuttivat virolaistähti Magnus Kirtistä, jonka ura päättyi olkapäävammaan Dohan MM-kilpailuissa 2019. Tuolloin välipäivää ei myöskään ollut.

– Keihäänheitto on mielestäni yksi niistä lajeista, joissa pitäisi aina olla se välipäivä. Aika koville se ottaa, vaikka heittäisikin vain yhden heiton karsinnassa, Helander sanoi.

Kokeneen Etelätalon mielestä kaikki voittaisivat, jos lajissa olisi lepopäivä.

– Jos naisten korkeuteen saadaan kaksi välipäivää, niin miksi miesten keihääseen ei saada edes yhtä välipäivää? hän kysyi.

Etelätalo heittää keskiviikkona Suomen aikaa kello 13.10 alkavassa karsintaryhmässä. Helanderin ja Suomen kolmannen keihäsmiehen Eemil Porvarin vuoro yrittää MM-karsintarajaa on kello 14.45. Finaali käynnistyy torstaina kello 13.23.

Lassi Etelätalo heittää Tokiossa uransa viimeisen arvokisan.Lehtikuva