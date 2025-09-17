Suomalainen keihäänheitto on ajautunut äärimmäisen haastavaan tilanteeseen. Meritoitunut keihäsvalmentaja Petteri Piironen myöntää tulevaisuuden huolestuttavan kauttaaltaan.

Maailman terävin huippu on jo karussa - ja lajin harrastajamäärät ovat kotimaassa roimassa laskussa.

Kuortane oli aikoinaan jopa lajin mekka, jossa tietotaitoa jaettiin auliisti – paikka, jonne hamusivat kuumeisesti myös ulkomaalaiset huippuheittäjät. Nykyään tilanne on melko erilainen: yhteisleirityksiä on harvakseltaan, osaamista kun riittää nykyään kymmenissä eri maissa. Globaali kilpailu lajin parissa on laajentunut ja kiristynyt tuntuvasti.

– Arvokisafinaalipotentiaalia on useammalla urheilijalla, mikä on hyvä tällä hetkellä, mutta sitten taas uusien nuorten harrastajien määrät ovat olleet jo vuosia, vuosia alaspäin, lajivalmentaja Petteri Piironen sanoo.

– Ja myös nuorten sarjoissa tulostaso on tosi voimakkaasti alaspäin. Tulevaisuus ei näytä ruusuiselta. Yksittäisiä helmiä on siellä.

Piironen toimii tätä nykyä Kuortaneen urheiluopistolla keihäänheiton lajivalmentajana. Lisäksi hän on Oliver Helanderin ja Toni Keräsen valmentaja.

Vaikka tilanne on tällä hetkellä vielä eturivin osalta jotakuinkin kohtalainen - voi tulevaisuus olla huomattavasti karumpi, mikäli lajin tilanteeseen ei puututa kovalla kädellä. Jopa mäkihypyn kaltainen alamäki voi uhata perinnelajia.

– Jos mitään ei toimintatavoissa muuteta, niin uhkaa, mutta jos osataan tunnistaa oikeat ongelmat ja tehdä oikeita ratkaisuja, niin keihäs on kumminkin sellainen laji yleisurheilussa, jossa voimme aina saada menestystä, Piironen näkee.

Miesten keihäänheiton karsinnat kisataan Tokion MM-kisoissa keskiviikkona kello 13.10 alkaen. Suomalaisista karsintaan osallistuvat Lassi Etelätalo, Oliver Helander ja Eemil Porvari.