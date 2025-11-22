– Päästövähennysten näkökulmasta tulos jää selvästi alle sen, mitä nyt tarvittaisiin. Maailman vastaus Pariisin sopimuksen tavoitteen ja toimien väliseen kuiluun on riittämätön, ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) kommentoi tiedotteessa.

Alkuperäiskansojen johtaja ja ilmastoaktivisti Txai Surui (oikealla) huusi iskulauseita poistuessaan täysistunnosta COP30-ilmastokokouksessa Belémissä Brasiliassa perjantaina.

Alkuperäiskansojen johtaja ja ilmastoaktivisti Txai Surui (oikealla) huusi iskulauseita poistuessaan täysistunnosta COP30-ilmastokokouksessa Belémissä Brasiliassa perjantaina. AFP / Lehtikuva

Sopimus jäi EU:lle riittämättömäksi

– Emme aio kieltää sitä tosiasiaa, että olisimme halunneet saada enemmän: kaikessa olisi pitänyt olla enemmän kunnianhimoa, sanoi EU:n ilmastokomissaari Wopke Hoekstra .

"Saa olla pettynyt ja surullinen"

– Siinä, että öljyntuottajamaat jarruttavat päätöksiä, ei ole mitään uutta. Sen sijaan uutta on se päättäväisyys, jolla kehittyvät maat, Kolumbia etunenässä, johtavat nyt liikettä fossiilisista irtautumiseksi. Ja että jopa Australia, suuri hiilen ja kaasun tuottaja, liittyi vihdoin joukkoon, hän sanoi.