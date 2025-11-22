Alkuperäiskansojen johtaja ja ilmastoaktivisti Txai Surui (oikealla) huusi iskulauseita poistuessaan täysistunnosta COP30-ilmastokokouksessa Belémissä Brasiliassa perjantaina.AFP / Lehtikuva
YK:n ilmastokokous on hyväksynyt totutusti vasta yliajalla kokouksen päätöslauselman. Se ei sisällä suoraa mainintaa asteittaisesta luopumisesta fossiilisista polttoaineista.
Ilmastokokousta isännöinyt Brasilia lupasi kuitenkin luoda vapaaehtoisia tiekarttoja, joiden pitäisi johtaa fossiilisista polttoaineista luopumiseen ja pysäyttää metsäkato.
Sen sijaan itse päätöslauselma kehottaa maita vain "vapaaehtoisesti" kiihdyttämään ilmastotoimiaan ja muistuttaa Dubaissa vuonna 2023 saavutetusta konsensuksesta.
Dubaissa maita kehotettiin pyrkimään irti fossiilisten polttoaineiden käytöstä, mutta kirjaus jäi monitulkintaiseksi.
– Olemme selvillä siitä, että osalla teistä oli kunnianhimoisempia päämääriä joistakin käsillä olleista asioista, muotoili kokousta johtanut Brasilian Andre Correa do Lago.
Suomen ympäristöministeriön tiedotteen mukaan poliittinen sitoumus oli ilmastonmuutoksen hillintään ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin verrattuna vaatimaton.
– Päästövähennysten näkökulmasta tulos jää selvästi alle sen, mitä nyt tarvittaisiin. Maailman vastaus Pariisin sopimuksen tavoitteen ja toimien väliseen kuiluun on riittämätön, ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) kommentoi tiedotteessa.
Multala sanoi kuitenkin samalla pitävänsä tärkeänä, että työ fossiilienergian vähentämiseksi jatkuu.
Sopimus jäi EU:lle riittämättömäksi
Euroopan unioni ilmoitti jo aiemmin olevansa valmis hyväksymään päätöslauselman, vaikka se ei olekaan niin kunnianhimoinen kuin unioni olisi halunnut.
– Emme aio kieltää sitä tosiasiaa, että olisimme halunneet saada enemmän: kaikessa olisi pitänyt olla enemmän kunnianhimoa, sanoi EU:n ilmastokomissaari Wopke Hoekstra.
– Tätä olisi kuitenkin tuettava, koska ainakin se vie meitä oikeaan suuntaan, Hoekstra sanoi ennen lauselmaluonnoksen hyväksymistä.
Ranskan ilmastoasioista vastaava ministeri Monique Barbut puolestaan muotoili, ettei sopimus "pidä sisällään mitään erityisen huonoa".
Sopimus sisältää myös kehotuksen kehittyneille maille "ainakin kolminkertaistaa" rahoituksen, jolla autetaan köyhempiä maita sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, vuoteen 2035 mennessä.
Siinä on myös ensimmäistä kertaa kauppaa käsittelevä osio, jota Kiina oli ajanut kritisoituaan EU:ta "hiiliveron" käyttöönotosta hiili-intensiivisten tuotteiden tuonnille.
"Saa olla pettynyt ja surullinen"
Ympäristöjärjestö Greenpeacen mukaan käytännössä maat sopivat lauantaina minimiaskelista, joilla kansainvälinen ilmastoyhteistyö Pariisin sopimuksen alla jatkuu.
Kuitenkin uskottava suunnitelma toimien kiihdyttämisestä jäi uupumaan.
– Virallinen tulos heijastaa maailmanpolitiikan synkkää tilannetta, eikä siksi yllätä. Onneksi tiedämme, että ihmiskunnan todellinen kyky nopeuttaa ratkaisuja on paljon suurempi, sanoi Greenpeacen ilmastoasiantuntija Kaisa Kosonen tiedotteessa.
Merkkejä tästä näkyi Kososen mukaan myös Belemissä.
– Siinä, että öljyntuottajamaat jarruttavat päätöksiä, ei ole mitään uutta. Sen sijaan uutta on se päättäväisyys, jolla kehittyvät maat, Kolumbia etunenässä, johtavat nyt liikettä fossiilisista irtautumiseksi. Ja että jopa Australia, suuri hiilen ja kaasun tuottaja, liittyi vihdoin joukkoon, hän sanoi.
Kolumbian johtama aloite keräsi 87 valtioita yhteiseen rintamaan vaatimaan tiekarttaa fossiilisista polttoaineista irtautumiseksi. Keskusteluja on tarkoitus jatkaa Hollannin ja Kolumbian koolle kutsumassa kokouksessa huhtikuussa.
Myös ympäristöjärjestö WWF kuvaa YK:n ilmastokokouksen tulosta laihaksi.
WWF Suomen ilmasto-ohjelman johtajan Bernt Nordmanin mukaan päästövähennysten vauhti riippuu edelleen valtioiden vapaaehtoisista toimista.
– Kyllä saa olla pettynyt ja surullinen, Nordman sanoi tiedotteessa.
Taustalla pyrkimys konkretiaan
EU:n ja Suomen tavoitteena oli, että Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen ja maiden toimien välinen kuilu tunnistettaisiin ja päätöslauselmassa sovittaisiin askelista, joilla kuilu kurotaan umpeen.
Suomi oli myös yli 80 maan joukossa peräänkuuluttanut, että päätöslauselmaan tulisi sisällyttää tiekartta fossiilisista polttoaineista luopumiseen.
Taustalla oli pyrkimys konkretisoida toissa vuonna Dubain ilmastokokouksessa epäselväksi jätetty kirjaus fossiilisista polttoaineista irtautumisesta.