Tutkijat varoittavat, että ilmaston lämpenemistä on käytännössä mahdotonta hillitä alle 1,5 celsiusasteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna.
Fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvat päästöt yltävät tänä vuonna uusiin ennätyskorkeuksiin. Asia selviää vuosittaisesta raportista, joka tarkastelee ihmiskunnan aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä.
Raportin mukaan energiantuotannon päästöjen vähentäminen ei vielä riitä kompensoimaan kasvavaa energiankulutusta. Fossiilisten polttoaineiden hiilidioksidipäästöjen ennakoidaan olevan tänä vuonna 1,1 prosenttia korkeammat kuin edeltävänä vuonna.
Öljyn, maakaasun ja kivihiilen polttamisesta aiheutuvien päästöjen odotetaan kasvavan, ja hiilidioksidipäästöjen kokonaisluku saavuttanee ennätykselliset 38,1 miljardia tonnia.
Tutkijat varoittavat, että ilmaston lämpenemistä on nyt käytännössä mahdotonta hillitä alle 1,5 celsiusasteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. Tutkimuksessa laskettiin, että hiilidioksidipäästökiintiö tämän saavuttamiseksi on 170 miljardia tonnia.
Tutkimusta johtanut Exeterin yliopiston Pierre Friedlingstein antaa ymmmärtää, että kyseinen kiintiö on kulutettu nykyisellä vauhdilla neljässä vuodessa.
Epäonnistuminen maapallon lämpenemistä aiheuttavien päästöjen leikkaamisessa varjostaa Brasilian Belemissä tällä viikolla alkanutta ilmastokokousta. Maailman toiseksi suurin saastuttaja, Yhdysvallat ei osallistu COP30-kokoukseen.