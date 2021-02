Nyt puhuu Pekka Katajan murhan yrityksestä aiemmin epäilty Teemu Torssonen – näin vankeus ja tiukka eristys vaikutti häneen: "Elämäni rankin kokemus"

Kataja on kertonut, että kaksi miestä tunkeutui hänen asuntoonsa ja häntä lyötiin ainakin 20 kertaa päähän vasaralla tai vasaran kaltaisella esineellä. Kataja sai hengenvaaralliset vammat.

Nyt murhan yrityksestä syytetään yhtä 41-vuotiasta miestä, mutta varmuudella ainakin toinen, ovella seissyt mies on karkuteillä. Lisäksi Katajan mukaan teon pääsuunnittelija on vapaalla jalalla.

Poliittinen motiivi

Kataja oli aiemmin torppaamassa Torssosen eduskuntavaaliehdokkuutta. Nyt murhan yrityksestä syytettynä oleva 41-vuotias mies on toiminut Torssosen tukiyhdistyksen puheenjohtajana ja ollut tiiviisti tekemisissä hänen kanssaan.

Torssonen oli itse vangittuna viisi kuukautta, kunnes hänet vapautettiin helmikuun alkupuolella. Samalla syyttäjä teki syyttämättäjättämispäätöksen hänen kohdallaan. Torssonen on kiistänyt teon.

Poliisi rynnäköi kotiin

– Se tuli täytenä yllätyksenä. Olin menossa töihin sinä päivänä, kun minut otettiin punkasta kiinni. Poliiseilla oli luotiliivit ja järeät aseet, kun he tulivat. Kotiini tuli varmaan kymmenen poliisia, Torssonen kertoo MTV Uutisille.

Torssosella on alibi

Torssonen on kertonut olleensa Katajaan kohdistuneen väkivaltaisen hyökkäyksen aikaan aurinkolasiostoksilla Jyväskylässä, noin 57 kilometrin päässä rikospaikalta. Hänen asunnoltaan löytyi käteiskuitti, jonka mukaan lasit on ostettu kello 10.16 eli alle puoli tuntia Katajan pahoinpitelyn jälkeen.

Torssosella on siis alibi.

Menetti paljon vankeusaikana

– Sain potkut henkilökohtaisen avustajan työstäni, minut erotettiin suurimmasta osasta luottamustoimiani, kalastuksenvalvojankorttini on jäissä, yritystoimintani on käytännössä kuollut vankeusaikana enkä päässyt pelastusopiston pääsykokeisiin, jonne minut oli jo karsinnasta hyväksytty, hän luettelee.

– Minua ei saanut juridisesti erottaa, mutta he kiersivät lakia sillä, että koko kaupunginhallitus erotettiin ja tilalle valittiin heti uusi.

Rikosepäily vaikutti maineeseen

– Mikä merkitys tällä on työllistymiseeni ja toimimiseeni politiikassa, sitä on vaikea arvioida, mutta suuri se on.