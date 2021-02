Sormenjälki, "pääroistolista", tietokonevaurio: Tämän takia Teemu Torssosta epäiltiin Pekka Katajan murhan yrityksestä

Henkilökohtainen kauna

– Erään Torssosen vahvan poliittisen tukijan hallusta on löytynyt kaksisivuinen asiakirja, johon oli otsikolla "pääroistot" liitetty ensimmäiseksi Katajan kuva ja tämän yhteystiedot, syyttäjä kertoo. Asiakirja oli tukijan mukaan Torssosen laatima.

Epäilyttävä tiedostojen tuhoutuminen

Hyväksyi rikolliset toimintatavat?

Alibi rikoksen tapahtuma-aikaan

– On käytännössä poissuljettua, että Torssonen olisi voinut olla toinen Katajan asunnolla olleista tekijöistä, syyttäjän päätöksessä kerrotaan.

– Huomioon on lisäksi otettava, että myöskään asianomistaja Kataja ei ole tunnistanut hyvin tuntemaansa Torssosta asunnossa olleeksi henkilöksi.

– Esitutkinnassa ei kuitenkaan ole saatu minkäänlaista selvitystä siitä, miten ja missä vaiheessa Torssosen sormenjälki on pakettiin päätynyt tai vaihtoehtoisesti miten Torssosen käsittelemää kontaktimuovia on pakettiin päätynyt. Torssosen sormenjäljen päätymiselle pakettiin voi siten olla useita mahdollisia vaihtoehtoisia tapahtumakulkuja. Torssosen mahdollinen muu osallisuus rikokseen on siten jäänyt selvittämättä.