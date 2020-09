Kaupunginvaltuutettu Torssonen ja äärioikeistolainen vaikuttaja vangittu epäiltynä PS-vaalipäällikön murhayrityksestä – epäiltyjä voi olla yhä vapaana

Kaksi miestä on vangittu epäiltyinä perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikköön Pekka Katajaan kohdistuneesta murhayrityksestä, kertoo keskusrikospoliisi. Toinen heistä on jyväskyläläinen kaupunginvaltuutettu. Toinen on vaikuttanut muun muassa Kansallismielisten liittoumassa.