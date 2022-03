Hovioikeudenkäyntiä Pekka Katajan murhan yrityksestä lykätty Teemu Torssosta koskevan lisätutkinnan takia – Torssonen sanoo, ettei tiedä uudesta tutkinnasta mitään

Syyttäjä Janne Kangas vahvistaa, että syynä on lisätutkinta, jota poliisi tekee perussuomalaisista erotetun Jyväskylän ex-kaupunginvaltuutetun Teemu Torssosen mahdollisesta osallisuudesta tapahtuneeseen. Torssonen ei ollut asiassa syytettynä käräjillä.

– Asiakokonaisuuteen liittyen lisätutkinta on vielä kesken ja kuulemisia tekemättä. Tilanne on sellainen, ettei asiaa ole mielekästä lähteä käsittelemään hovioikeudessa ennen kuin tutkinta on saatu tehtyä, Kangas sanoo.