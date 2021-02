Pekka Katajan mukaan ainakin kaksi miestä on vapaalla häneen kohdistuneesta murhan yrityksestä: "Pääsuunnittelijalla on psykopaattinen, sairas luonne"

– Lääkärit sanoivat, että normaalisti tähän olisi pitänyt kuolla tai ainakin jäädä pysyviä aivovaurioita. Tutkimuksissa kuitenkin todettiin, ettei ole havaittavissa pysyviä vammoja. En itsekään huomaa mitään. Ehkä lähimuistissa saattaa olla vähän ongelmia, mutta on minulla edelleenkin lähimuisti olemassa.

"Suuri pettymys"

Väkivallanteosta epäiltiin esitutkinnassa Jyväskylän kaupunginvaltuutettua Teemu Torssosta. Syyttäjät jättivät kuitenkin syytteen hänen osaltaan nostamatta, koska hänen osallisuutensa tekoon jäi selvittämättä. Torssonen on kiistänyt teon.

Katajalla on selvä mielipide Torssosen syyttämättä jättämisestä.

Nyt syytteet on nostettu yhtä henkilöä vastaan. Katajan mukaan kateissa on vielä ainakin kaksi tekijää.

– Paketin tuoja on tavoittamatta. Olen 100-prosenttisen varma, että pääsuunnittelija on edelleen myös kateissa ja omasta mielestäni tiedän 100-varmasti kuka hän on, mutta en voi sitä tietenkään sanoa, kun en pysty todistamaan.