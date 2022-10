Nyt puhuu Kellokosken ampujan taltuttanut mies: "Hän huusi, että haluaa tappaa meidät kaikki"

Poliisi epäilee tekijää murhan yrityksestä ja kahta muuta pahoinpitelystä. Toinen heistä on Sami (nimi muutettu), joka taltutti ampujan.

Jossain vaiheessa juhliin saapui myös mies, joka ei ole kerhon jäsen ja joka oli ainakin suurelle osalle juhlaporukasta ennestään täysin tuntematon. Toistaiseksi on epäselvää, tunsiko kukaan häntä ennalta.

Kuokkavieras varasti aseen

– Epäilty on ilmeisesti tuntenut talon asukkaat ennalta.

Epäilty raivosi pihalla

Kerhohuoneesta on vain yksi tie ulos ja se on alakerrassa oleva ovi, jonka takana epäilty ampui. Ovelle oli suora näköyhteys parvelta. Kaikki sisällä olivat loukussa, eikä heillä ollut mitään mahdollisuutta paeta ulos.

Todellinen vaaratilanne

Minkkinen yhtyy Samin kuvailuun. Poliisi on todistajien kuulemisten perusteella samaa mieltä siitä, että tilanne oli erittäin uhkaava ja pelottava.

– Tekijä ei ole välittänyt lainkaan, mihin hän ampuu tai osuuko hän ihmisiin. Se on ollut silmitöntä ampumista ja kaikki paikalla olleet ovat olleet hengenvaarassa. Se oli todellinen vaaratilanne, Minkkinen kuvailee.

Jakkaroita epäiltyä päin

– Tulin portaita pitkin alas, koska tajusin, että ampuja on yritettävä pysäyttää. Ainoa keino oli tulla häntä vastaan. Heitin häntä päin jakkaran, mutta se ei hidastanut häntä. Yritin päästä riittävän lähelle häntä, jotta saisin aseen häneltä pois.

Tilanne tuntui ikuisuudelta

– Kaikki tottelivat, kun sanoin, että pysykää piilossa. Tiskin takaa he katsoivat kameroista, mitä epäilty tekee ulkona ja huusivat minulle tietoja, Sami kertoo.

Kaikki otettiin kiinni

Kun tekijä oli saatu maahan, Sami meni ulos katsomaan, olivatko poliisit jo paikalla. He olivat - aseistautuneina pihalla näköesteiden takana.

Minkkisen mukaan on tavanomaista, että poliisi ei epämääräisessä tilanteessa rynni heti sisään, vaan varmistaa ensin oman ja ympäristön turvallisuuden. Lisäksi alkutilanteessa on olennaista selvittää, onko ampujia yksi vai useampia.

– Poliisi menee aina sisään riittävällä voimalla. Tässä alkutilanne oli hyvin epäselvä. Hätäpuhelujen aikana ampuminen oli vielä käynnissä eikä tiedetty, kuinka monta asetta paikassa on.

– Tilanne ja toimintatapa on erilainen, jos hälytys ampumisesta tulee vaikkapa koulusta tai moottoripyöräkerhosta. Tässä kaikki henkilöt otettiin kiinni asioiden selvittämiseksi. Meidän piti turvata tutkinta ja ottaa kaikilta kertomukset tuoreeltaan niin, etteivät he ehtineet ensin puhua keskenään, Minkkinen sanoo.

Sami päätyi poliisivankilaan kahdeksi vuorokaudeksi. Hän kertoi kuulusteluissa tarkasti sen, miten tapahtumat etenivät. Näin tekivät myös muut juhlijat, joten poliisilla on jo hyvä käsitys tapahtumien kulusta.

Tekijä ampui silmittömästi

Epäilty 33-vuotias mies vangittiin keskiviikkona Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa murhan yrityksestä epäiltynä. Mies on kuulusteluissa myöntänyt ampumisen.

– Häntä on kuultu ja hän on kertonut tapahtumiin liittyvistä syistä. Motiivi näyttää olleen se, että hän hermostui, kun hänet heitettiin juhlista pihalle, Minkkinen kertoo.

– Epäilty on toiminut määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti, jonkinlaisen raivon vallassa. Ampuminen on ollut silmitöntä, Minkkinen kuvailee.

Tekijällä on rikostaustaa, mutta hän ei ole merkittävissä määrin poliisille entuudestaan tuttu.

Hätävarjelutilanne

– Nyt on selvää, että meillä on ollut useita syyttömiä kiinniotettuina vuorokauden verran. He voivat tietenkin hakea korvausta tästä, Minkkinen sanoo.