Moottoripyöräkerholaiset panivat kerhotalolle hyökänneen ampujan nippuun – ampujaa epäillään murhan yrityksestä, kiinniottajia törkeästä pahoinpitelystä

Ampuja loukkaantui

– Pahoinpitelyepäily liittyy ampujan taltuttamiseen kerhotiloissa. Siihen on osallistunut useita henkilöitä, Minkkinen kuvailee.

Tutkinnanjohtaja täsmentää, että poliisi tutkii vain tekoa, ja on oikeuden tehtävä ottaa kantaa siihen, toimivatko epäillyt hätävarjeluna.

– Ihmisillä on oikeus tietenkin puolustautua tällaisessa tilanteessa, kun joku alkaa ampua päin.

Tutkinta on toistaiseksi sen verran kesken, että poliisi ei vielä tarkenna hengenvaarassa olleiden määrää.

– Tämä selviää, kun tiedämme, missä kukakin on ampumisen tapahtuessa sijainnut.

Motiivi poliisin tiedossa

Poliisi on ehtinyt kuulustella kiinniotettuja henkilöitä, mutta kuulemiset ovat yhä kesken. Tästä syystä poliisi ei halua kommentoida kovin tarkasti tapauksen yksityiskohtia.

– Teon motiivi on meidän tiedossamme, mutta en halua avata sitä vielä, Minkkinen sanoo.

Minkkisen mukaan rikoksista epäiltyinä on miehiä ja naisia. Poliisi ei toistaiseksi kommentoi sitä, aikooko se esittää vangitsemisia tapaukseen liittyen.

Loukkaantuneita yksi

– Ampujan vammat ovat lievähköjä ja hän on päässyt jo sairaasta, Minkkinen kertoo.

Tapahtumaosoitteessa toimiva Viikinki MC on pieni harrastelijakerho, jonkalaisia Suomessa on suuri määrä. MTV Uutisten tietojen mukaan kerho on perustettu lähes 30 vuotta sitten.