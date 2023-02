Kylmäävä video: Näin Kellokosken ammuskelija talsi moottoripyöräkerholle ja aloitti räiskimisen haulikolla – "Kohta tulee ruumiita"

Lähti vohkitun auton ja haulikon kanssa veistä hakemaan

"Kyse vain elämästä ja kuolemasta"

Taltuttajakin epäiltynä rikoksesta

– Olla pienessä tilassa usean muun henkilön kanssa, jossa on myös rakas ihminen, johon on tulossa ampuja haulikon kanssa. Haulikko on lähietäisyydeltä sellainen ase, että se tappaa varmasti ja sillä osuu varmasti. Lisäksi jos on lyijyhaulit, niin niitä ei välttämättä kaikkia pystyisi poistamaan ja lyijymyrkytyksestä kärsisi lopun elämän, hän luonnehti.