Nyt puhuu Kela-kyytejä ajava taksinkuljettaja: "En halua maksaa siitä, että pääsen ajamaan – asiakkaita käy sääliksi"

Kelan korvaamat taksikyytien ongelmat ovat puhuttaneet viime aikoina. MTV Uutiset on uutisoinut muun muassa myöhässä olleista takseista ja vaikeuksista taksien saamisessa. Taustalla on Kela-taksien kilpailutus, jonka seurauksena osittain uudet palveluntuottajat aloittivat kyytien tarjoamisen. Asiakkaat ovat olleet tyytymättömiä, mutta tyytymätön kilpailutuksen jälkeiseen tilanteeseen on myös MTV Uutisten haastattelema taksinkuljettaja.