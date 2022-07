Taksiyrittäjät vaativat valvontaa – "Huijaaminen heijastuu koko toimialaan"

Kuluttajaliiton pääsihteerin Juha Beurling-Pomoellin mukaan taksien heikko saatavuus, maaseutu ja turvattomuuden tunne hankaloittavat taksin saamista. Jopa 30 prosenttia puhelinyhteydenotoista on liittynyt taksialan ongelmiin.

Beurling-Pomoellin mukaan nyt tehty kysely liittyy Kanta-Hämeen alueeseen, mutta varmasti paljon yhtäläisyyksiä on koko Suomessa.

Taksiliiton toimitusjohtajan Timo Koskisen mukaan saatavuusongelma on ollut pinnalla jo pitkään.

– Saatavuusongelma aivan suurimpia kaupunkeja lukuunottamatta on ollut yleinen keskustelunaihe. Toinen kysymys on, miten sen taksin saa.

Koskisen mukaan kuluttaja on hämmennyksen tilassa siitä, miten taksia käytetään, vaikka samat mallit ja yrittäjät ovat edelleen käytössä.

– Yksittäiset tapaukset ja julkisuudessa olleet negatiiviset asiat ovat laittaneet taksialan mullin mallin ja tämän vuoksi yksittäisten negatiivisten tapausten takia on alettu arkailla taksin käyttämistä.

Kuljettajilla suuri huoli toimeentulosta

Beurling-Pomoellin mukaan ihmisillä on asuinpaikasta riippuen eriarvoinen asema, sillä esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasema on suosittu väli, jossa hinnat eivät ole nousseet ja saatavuus on myös tällöin satavarmaa.