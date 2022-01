Maarit tilasi aamuksi taksin elintärkeään hoitoon, auto saapui 3,5 tuntia myöhemmin: "Olin aivan kauhuissani" – näin Kela kommentoi kompastelevaa uudistusta

– Minulla on ensi viikolla Meilahteen aika. Jos en pääse sinne ajallaan, niin en saa hoitoa ollenkaan. Sinne täytyy päästä.

Asiasta kertoo pyörätuolissa oleva Maarit (nimi muutettu), jolla on ollut useasti ongelmia Kelan taksien kanssa. Hänen dialyysihoitoihinsa pääsy on taksin varassa. Kyseessä on elintärkeä hoito, joka korvaa munuaisten toimintaa.