Potilaiden elintärkeät hoidot ovat uhattuna, kun Kelan taksit eivät saavu paikalle – näin taksiyritykset vastaavat ongelmiin

Syynä on Kelan taksikilpailutus. Vuoden alusta alkaen Kelalle on tullut kaksi uutta palveluntarjoajaa – Taksi Helsinki sekä Suomen lähilogistiikka, jonka omistaa Lähitaksi.

Asiakkailla on elintärkeitä hoitoja, eikä myöhästymiselle ole varaa tiukkojen aikataulujen vuoksi. Potilaat eivät ole esimerkiksi päässeet syöpä- ja dialyysihoitoihin ajallaan.

Ongelmaa on havaittu Uudenmaan lisäksi ainakin Kymenlaaksossa sekä Etelä-Savossa.

Toimintahäiriöitä useina päivinä

– Olen ymmärtänyt, että tämä johtui toisen operaattorin ongelmasta. Me menimme täysin lukkoon, joka näkyi ruuhkautumisessa puhelinpalvelussa.

– Valitettavaa on, että Uudenmaan ongelmat heijastuvat myös muualle.

– Valitettavasti tietojärjestelmien kanssa on ollut erittäin suuria haasteita. Meillä on ollut toimintahäiriöitä useampana päivänä.

Lisäksi puhelinpalvelussa on ollut hankejohtajan sanoin valtavia ruuhkia.

Kritiikkiä projektin aikataululle

– Nyt kolmessa kuukaudessa on pyritty tekemään vuoden työ. Tässä on pelkästään meiltä tuhansia autoja ja kuljettajia mukana. Lisäksi on täysin uudet tietojärjestelmät ja paljon uutta henkilökuntaa.