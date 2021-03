Päiväpalkka 3,42 euroa – taksinkuljettaja kertoo kuskien epätoivosta: "Tulot eivät riitä edes ruokaan"

Korona-aika on koetellut taksialaa rajusti.

Alan liikevaihto on romahtanut vuodessa noin puoleen, ja jopa kymmenesosa kuljettajista on luopunut kuljettajan luvastaan. Taksiliiton mukaan vain kulttuuriala on menettänyt koronan takia enemmän.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Vuonna 1996 taksinkuljettajana aloittanut Timo Niemi kertoo, että tilanne näkyy kuskien arjessa karulla tavalla.

– Monelle tämä on todella surkeaa aikaa. Tulot eivät riitä edes ruokaan, asumiseen tai muuhun perustason elämiseen.

Työnantaja takaa joillekin kuskeille niin sanotun takuupalkan, jos ajoista kertynyt prosenttiosuus alittaa tietyn summan. Timo Niemi kertoo kuuluvansa itse siihen onnellisten joukkoon. Hänelle itselleen on riittänyt myös korona-aikana koulu- ja Kela-kyytejä.

Kuskin päiväpalkka: 3,42 euroa

Niemen mukaan suurin syy ahdinkoon on koronarajoitusten ohella se, että monet kuljettajat tekevät töitä niin sanotulla prosenttipalkalla.

– Juttelin juuri erään pääkaupunkiseudun ison välitysyhtiön kuljettajan kanssa, ja hän kertoi minulle aika raakaa tekstiä. Tällä viikolla hänen yhden yhdeksäntuntisen työpäivänsä saldo oli yksi alle 10 euron kyyti.

Niemi kertoo laskeneensa ”huvikseen”, miten kollegan bruttopalkka määräytyi, jos hän saa ajamistaan kyydeistä 38 prosentin korvauksen.

– Kun summasta otetaan pois 10 prosentin ALV, kuskin päiväpalkaksi jää 3,42 euroa. Ja kun jaetaan se yhdeksällä, päästään bruttotuntipalkkaan. Se on 0,38 euroa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Jos ihan totta puhutaan niin minä en näe tuota tavanomaisena ja kohtuullisena palkkana.

"Kuljettajien väsymys alkaa olla riski tieliikenteessä"

Niemi ymmärtää kuitenkin myös taksiyrittäjiä.

– Jos mentäisiin työehtosopimukseen, valtaosalla kuljettajista loppuisivat työt, ainakin näin korona-aikana, koska työnantaja ei yksinkertaisesti pysty maksamaan palkkaa odotusajalta, jos kyytejä ei ole. Se tarkoittaisi sitä, että he joutuisivat laittamaan lapun luukulle.

– Mutta en tajua sitä, miten ihmiset jaksavat tässä tilanteessa. Kuljettajat tekevät asiakaskadon takia jo niin pitkiä päiviäkin, että se alkaa olla tieliikenteessä riski.

"Alalle tarvittaisiin työehtosopimus"

Mitä tilanteessa pitäisi sitten Niemen mukaan tehdä, jos kyydittäviä ei yksinkertaisesti ole?

Hänen mukaansa alalle pitäisi saada ainakin yleispätevä työehtosopimus. Sen ansiosta esimerkiksi taksien kilpailutukset jouduttaisiin tekemään sellaisilla summilla, joista pystyy maksamaan kuljettajille kohtuullisen palkan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Jokainen kilpailutus tarkoittaa nyt sitä, että hinnat tippuvat. Hintaa on jakamassa lisäksi liian monta välikättä. Kilpailutetut hinnat ajavat yrittäjänkin toimeentulon rajoille.

"Ihmiset pelkäävät ottaa taksin"

Niemi moittii myös taksilain muutosta, joka on hänen mukaansa nakertanut taksien luotettavuutta asiakkaiden silmissä.

– Asiakkaat yksinkertaisesti pelkäävät ottaa taksia vaikkapa taksitolpalta, koska he eivät tiedä kyydin hintaa. Maine on helppo menettää, mutta se on erittäin vaikea saada takaisin.

Taksinkuljettajan työ on Niemen mukaan joka tapauksessa mielenkiintoinen ja antoisa. Siksi hän toivoo sitä, että alan tilanne paranisi.