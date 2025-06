Tässä asiassa Kelan tuore pääjohtaja haluaa onnistua – "Muuten jää huono muisto"

Lasse Lehtonen lopettaa yksityisen lääkärivastaanottonsa kesäkuun viimeisenä päivänä.

Kelan pääjohtajan pestissä kesäkuussa aloittanut Lasse Lehtonen kertoo MTV Uutisille, että hänen toimikauttaan tulee leimaamaan Kelan palvelutuotannon tietojärjestelmäpohjan muutos.

– Se täytyy saada onnistumaan, muuten jää huono muisto. Täytyy varoa, että emme esimerkiksi toista samoja virheitä kuin mitä oli Apotin kanssa, Lehtonen sanoo MTV Uutisille.

Apotti oli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitoyhtymän (HUS) kallis uudistettu tietojärjestelmä, jota nimitettiin useasti mediassa jopa "kohujärjestelmäksi" sen lukuisten ongelmien takia.

Yksityinen lääkärivastaanotto sulkeutuu

Lehtonen toimi aiemmin pitkään HUSin diagnostiikkajohtajana ja on pitänyt myös yksityistä lääkärivastaanottoa.

Kela-nimityksen jälkeen Helsingin Sanomat ehti jo uutisoimaan, että Lehtonen jatkaa vastaanottoaan kesäkuun ajan, vaikka on jo samaan aikaan Kelan pääjohtajana.

Nyt Lehtonen kertoo MTV Uutisille, että vastaanotto sulkeutuu 30. kesäkuuta, eli tulevana maanantaina.

– Sen lopetan nyt. Sanotaan nyt ihan rehellisesti, että Kelan prosessi oli aika pitkä, ja varsinaisen nimityskirjan sain käteen vasta 17. toukokuuta. Koko entisen elämän lopettaminen olisi ollut vähän vaikeata kahdessa viikossa, Lehtonen sanoo.

Nimitysprosessista ei myöskään puuttunut käänteitä. Nimitystä esimerkiksi lykättiin kunta- ja aluevaalien yli, kun uutisoitiin että Kelan virkaan oltiin nimittämästä Arto Satosta (kok).

Lehtonen myös huomauttaa, että hänellä olisi ollut irtisanomisaika HUSin diagnostiikkajohtajan työstään, mutta hän sai sovittua HUSin kanssa, että pitää nyt kesän ajan lomia pois.

– Moni on kysynyt, että tuleeko ikävä töitä HUSissa, mutta nyt oli hyvä aika lähteä. Itselläni on ollut sellainen periaate, että juhlista pitää lähteä vielä, kun on hauskaa. Eli on parempi lähteä, kun asiat on kunnossa. Tämä oli hyvä hetki vaihtaa työpaikkaa.