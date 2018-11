Taksikohu paisuu sesongin alla – Nyt puhuu pienyrittäjä Timo: "Meitä uusia yritetään mustamaalata, eivät kaikki ole huijareita ja rosvoja"

Niemi on niin sanottu "villi" eli uusi pienyrittäjä, joka ajaa itse yhtä taksiautoaan. Oikeastaan miehen tarkoituksena oli tarjota työpaikka taksiliitteen ensi kuussa saavalle pojalleen, mutta entinen taksikuski halusi kokea ajamisen vielä sitä ennen itsekin.

– Meitä uusia yrittäjiä mollataan koko ajan ja yritetään mustamaalata. Siinä pyritään tuhoamaan meidän toimeentulo. En ymmärrä, mitä järkeä siinä on!

Eivät kaikki ole huijareita

Niemen mukaan ongelmaa on viime aikoina ollut erityisesti Helsingin satamissa, joissa taksijonossa ensin olleet uudet yrittäjät eivät ole päästäneet isojen taksifirmojen autoja ajamaan ohitseen asiakkaat kyydissä, koska eivät itse ole saaneet asiakkaita.

"Autojen määrä levinnyt käsiin"

Niemi kertoo, että hänen etunaan toistaiseksi on ollut se, että hänellä on tyylikäs auto, siisti puku, ja hän on suomalainen mies, jonka vuoksi hän ei ole vielä menettänyt asiakkaitaan.