Seija ja Kirsi-Marja avautuvat karuista kokemuksista Kela-takseissa: "Kysyivät, eikö ortopediaikaa voisi siirtää" – tästä kaaoksessa on kyse

"Ei kuskeja voi haukkua"

Asiasta kertoo pyörätuolissa oleva helsinkiläinen Kirsi-Marja Korhonen, joka on joutunut tällä viikolla jo kolmesti turvautumaan omakustanteiseen taksiin. Korhonen käy muun muassa dialyysihoidossa, joka korvaa osittain munuaisen toimintaa. Hoito on luonteeltaan sellainen, johon on pakko päästä.