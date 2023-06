SM-liigan jyrkkä päätös ei hetkauttanut Jokereita – näin seuran toimitusjohtaja kommentoi kinkkistä Helsinki-hallikysymystä

– Kaikki on erilaista, mihin on ehtinyt tottua, pelaajauransa jälkeen muun muassa kaupallisen alan töitä tehnyt Niemi sanoo MTV Urheilulle.

– On ollut todella hienoa huomata, että kiinnostus Jokereita kohtaa on valtavaa. Niin faniyhteisön, kumppaneiden kuin sun muiden saralla. Tuntuu, että ihmiset ovat innoissaan Jokereiden paluusta. Niin olen minäkin. Olen todella motivoitunut hoitamaan näitä hommia. Pääsen rakentamaan Jokereita uuteen uskoon, Niemi jatkaa.

All Over Press

All Over Press

Vielä täsmähankintoja

– Runko on hyvä. Sen tekemisiä on hauska seurata, kun mukana on minun vanhojen joukkuetovereideni lapsia. On mukava nähdä uutta sukupolvea, joista osan olen tuntenut jo silloin, kun he olivat ihan pieniä. Sieltä Jokereiden tulevaisuus kuitenkin tulee.