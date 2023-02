Jokereilta SM-liigahakemus jo tänä vuonna? Myös pelipaikkamysteeri ratkeamassa – "Asioista on sovittu"

– Pöytä on täysin puhdas. Nykyisellä firmalla, jossa nyt olemme, ei ole mitään velvoitteita menneistä. Ei ole ketään menneisyydestä osallisena firmassa. Keskitymme tällä hetkellä tähän Mestis-projektiin. Paljon asioita on vielä työn alla ja asiat selviävät matkan varrella.

– Ilman muuta tässä sydän näyttelee isoa roolia kaikilla mukana olevilla. Jokerit on tosi tärkeä asia meille. Kyllä tässä on huomattu se, että kyllä Jokerit tekee hyvää suomalaiselle kiekkoskenelle.

– Sydän näytellyt isoa roolia, ketä on mukana. Varsinkin junnut edellä – se on niin tärkeä Jokereille ja suomalaiselle kiekkoilulle. Se on aspekti, jonka me laitamme kuntoon, Väänänen toteaa.