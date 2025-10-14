Helsingin IFK:n ja Suomi-kiekon legenda Göran Stubb, 90, on surullinen katsellessaan hänelle rakkaan helsinkiläisseuran nykytilannetta. Stubb antaa MTV Urheilun haastattelussa tiukkaa kritiikkiä HIFK:n seurajohdolle.

Pahasti siipirikkoinen HIFK piti maanantaina lehdistötilaisuuden, joka sai kosolti julkisuutta. Syy oli kuitenkin seuran kannalta kiusallinen. Pelaajahankintoja ei aiemmista vihjailuista huolimatta esitelty. Uutta konkreettista tietoa ei kuultu käytännössä lainkaan.

Jääkiekkovaikuttaja Göran Stubb hymähtää, kun häneltä kysyy eilisen tilaisuuden annista.

– Olen itse ollut freelance-urheilutoimittaja kymmeniä vuosia. Olisivat voineet kysyä joltain toimittajalta, että kuinka tällainen tiedotustoiminta hoidetaan, Stubb sanoo.

HIFK on kyykännyt pahasti kuluvalla SM-liigakaudella. Joukkue on 12 pelaamansa ottelun jälkeen koko sarjan viimeisenä. Laajempikin kuva on karu: suurseuran edellisestä mestaruudesta tulee ensi keväänä 15 vuotta. Finaaleissa punapedot ovat piipahtaneet viimeksi vuonna 2016.

Stubb katselee toimintaa allapäin. HIFK-historian merkkihahmoihin kuuluva kiekkomies johti helsinkiläisseuraa menestyksekkäästi 1960- ja 1970-luvulla. Hän teki 40-vuotisen uran NHL:n kykyjenetsijänä. Stubb johti pitkään NHL:n Euroopan-toimiston scouting-toimintaa. Hänellä on kiistatta valtavasti perspektiiviä.

– Nykyhetkenä on surullista seurata tätä niiden touhua. Käsitykseni mukaan sieltä puuttuu nyt oikein kunnon vetäjä. Parikymmentä ihmistä päättämässä asioista. Kukaan ei ota vastuuta, Stubb puuskahtaa MTV Urheilulle.

Seurajohto ei saa puhtaita papereita.

– Onhan se tietysti kiva kävellä HIFK-takki päällä ja olla hallituksessa. Jääkiekkoseuran vetäminen vaatii kyllä tuolla tasolla paljon työtä. Se vaatii jonkun, joka määrää.

Haastattelu jatkuu kuvan jälkeen.

Stubb käy edelleen aktiivisesti SM-liigajoukkueen kotiotteluissa. Hän kertoo seuraavansa myös junioripelejä.

Myös HIFK:n urheilujohtaminen, ja tarkemmin henkilövalinnat, saavat Stubbin kyseenalaistamaan valitun suunnan. Tällä haavaa urheilupomon pestiä hoitaa Janne Pesonen, jolle työpaikka on nykytehtävissä uran ensimmäinen. Ennen Pesosta tonttia hoiti Tobias Salmelainen, eikä hänelläkään ollut aiempaa kokemusta urheilujohtajan työstä.

– En tiedä, että mitä siellä hallituksessa tapahtuu, mutta sen tiedän, että muutama henkilövalinta on ollut väärä. Tiedän, että yksi tämän maan parhaista urheilujohtajista on kahdesti pyrkinyt HIFK:hon, eikä ole kelvannut. Otettu ihan uusia aloittelijoita. Jääkiekkomaailmassa aloittelijan on aika vaikeaa saada tulosta, Stubb sanoo.

HIFK:n syksy on ollut poikkeuksellisen loukkaantumissuman kyllästämä. Pelaajia on sivussa toistakymmentä. Muun muassa koko ykköskenttä on telakalla. Stubb yhtyy ihmettelijöiden joukkoon, kun puhe kääntyy loukkaantumisruuhkaan.

– Toivon, että HIFK lähtee tuosta nousuun. Eivät ne mihinkään mestaruustaistoon lähde tuolla joukkueella. Sehän ei ole pelaajien vika. Siellä on useita pelaajia, jotka pelaavat väärässä sarjassa. Jonkun pitäisi olla junioreissa, toisten Mestiksessä. He eivät ole liigapelaajia, Stubb päättää.