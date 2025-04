Kommentti: Tämä on kaikista oleellisin seikka Olli Jokisen HIFK-palkkauksessa

Helsingin IFK tiedotti perjantaina, että Olli Jokinen on seuran uusi päävalmentaja. Jokinen päätyy nyt valmentajauransa ylivertaisesti suurimpaan testiin. Jokisen HIFK-pestiin liittyy yksi hyvin oleellinen seikka, kirjoittaa MTV Urheilun toimittaja Ilari Savonen.

Kun HIFK julkaisi tiedotteen Olli Jokisen valmentajavärväyksestä, tuntui siltä, kuinka jo vuosia jatkunut jankkaus tuli päätökseen.

Jokisen kohdalla ensimmäiset HIFK-valmentajakytkökset tulivat pinnalle jo useita vuosia sitten. Entinen huippupelaaja Jokinen antoi lupaavia näyttöjä Mikkelissä, missä hän siivitti Jukurit heti Liigan tulokaskaudellaan runkosarjan kärkikahinoihin.

Jokinen koki Mikkelissä omia kasvukipujaan, mutta hänen aikanaan Jukurit oli paljon suurempi, mitä se pohjimmiltaan olikaan. Tämä näkyi muun muassa Jokisen viimeisellä kaudella ja siinä, kuinka moni pelaaja ponnisti Jukureista selkeästi suurempiin pesteihin.

Timråssa Jokinen jäi mieleen erityisesti hänen pukukoppipuheistaan, jotka levisivät viraalilla tavalla aina Pohjois-Amerikkaan asti. Jokinen pystyi nostamaan Timrån profiilia ja hänen lähtöilmoituksensa aiheutti ymmärrettävästi shokkireaktion.

Tuliko Jokisen HIFK-siirto yllätyksenä? Ei. Kulissien takana levisi tietoja, joiden mukaan hän ja IFK olivat käyneet keskusteluja mahdollisesta valmentajapestistä jo jonkin aikaa.

Aluksi oli epäselvää, että milloin siirto tapahtuisi. Mahdollista oli, että Jokinen jatkaisi vielä vuoden ajan Timråssa, ennen kuin hän palaisi Helsinkiin.

Nyt prosessi nopeutui huomattavalla tavalla, kun Jokinen otti HIFK-pestin välittömästi haltuunsa.

Muutos tapahtuu melkoisen myrskyn keskellä.

Kommentti jatkuu kuvan alla.

Olli Jokinen lateli räväköitä pukukoppipuheita Timråssa. Nämä levisivät viraalisti sosiaalisen ja perinteisen median puolella.

***

Sen lisäksi, että HIFK:n kannattajat kokivat kevään alkuvaiheilla jälleen kerran pettymyksen, nyt SaiPan toimesta, seuraan liittyneet kuohunnat levisivät valtoimenaan julkisuuteen.

HIFK:n perjantaisessa tiedotteessa tuotiin ilmi se, miten seuran toimitusjohtajana vuoden ajan toiminut Alexander Sneen siirtyy syrjään ja miten hänen pestinsä perii IFK:n aiempi kaupallinen johtaja Ilkka Kortesluoma.

Sneenin toimitusjohtajakaudelle mahtui paljon kulissikuohuntaa, minkä myötä ei ollut lopulta yllätys, että hän sai lähteä.

Sneen teki muun muassa HIFK:n naiskiekkokuvion kohdalla pahan virheen, kun hän toi seuran kannan katastrofaalisella tavalla esille. Koko aiheesta ei olisi syntynyt läheskään niin suurta kohua, mikäli hän, eli HIFK, olisi ilmoittanut, että seura ei ole tyytyväinen Auroraliigan lisenssiehtoihin. Nyt IFK, eli tässä tapauksessa Sneen, toi seuran kannan julki ilman, että se edes informoi asiaan liittyneitä tahoja etukäteen. Tai kunnolla edes ilmoituksen jälkeen.

Tämän lisäksi HIFK peitteli tuoreeseen hierojakohuun liittyneitä seikkoja räikeällä tavalla – lähinnä Sneenin toimesta.

Soppa oli valmis. Yhteenvetona voi todeta, ettei ollut yllätys, että Sneen sai lähteä.

HIFK:n kevään 1998 mestaruusmaalin tekijä Jokinen saapuu seuraan tulipalon keskelle. Hän perusteli Timrå-lähtöään perhesyillä, missä on vahva pohja takana. Jokisen perhe on asunut Helsingissä, kun Jokinen on valmentanut eri osoitteissa, minkä myötä nykykuvio helpottaa hänen elämäänsä merkittävällä tavalla.

Jokisen HIFK-pestissä on yksi oleellinen seikka. Se liittyy kokonaisvaltaisesti siihen, mitä IFK on.

Kommentti jatkuu kuvan alla.

HIFK:n kevät päättyi pettymykseen, kun SaiPa jyräsi sen yli puolivälieräsarjassa voitoin 4–0.Str / Lehtikuva

***

Helsingin IFK:ta on pidetty puheissa SM-liigan suurseurana jo kymmenien vuosien aikana. Tuoreeltaan nimitys on irronnut vain seuran resurssien kautta.

IFK:n pelaajamateriaaliin on tehty merkittäviä panostuksia vuosi toisensa jälkeen. Välillä rajat ovat paukkuneet oikein huolella, kun rahaa on lyöty sisään ja mukaan on hankittu yhä uusia ja uusia värväyksiä.

Silti menestys on kiertänyt Helsingin Nordenskiöldinkadun jäähallia.

Tähän päälle vielä kaikki organisaatiotason sekoilut. HIFK:n toiminnasta on tullut julki hyvin ristiriitaisia viestejä.

Tämä suunta pitää saada ojennukseen.

Ennen kaikkea HIFK:n pitää tarkistella itse urheilun ydintä. Pystyykö se aidosti takomaan tulosta erittäin kokeneella ja rutinoituneella joukkueella, josta vain harvat pelaajat ovat menossa omilla urillaan eteenpäin?

Jokisen palkkaus viestii siitä, että rakenteita on tarkoitus tuulettaa oikein huolella.

Jokinen on tullut tunnetuksi valmentajana, joka vie pelaajiaan eteenpäin. Hän sai Mikkelissä toteuttaa omia metodejaan varsin paineettomassa tilassa, kun Jukureilta ei odotettu mitään. Sama toistui osaltaan myös Timråssa.

Nyt asetelma kääntyy totaalisesti. HIFK:lta odotetaan vuosi toisensa jälkeen menestystä.

Mutta miten se syntyy, on nyt isosti keskiössä.

Vaikka HIFK:n aiempi päävalmentaja Ville Peltonen pyrki viemään punapetojen peliä siihen suuntaan, mitä nykypäivän kiekko vaatii, ei lopputulos ollut toivotunlainen. Sen hän itsekin myönsi.

HIFK ikään kuin harhautui siitä, mitä nykypäivän arki vaatii.

Nyt Jokisen pitäisi palauttaa iso juna raiteilleen.

Onnistuuko Jokinen tässä? Se on hyvin jännä nähdä.

Se on selvää, että Jokista mitataan nyt aivan eri tavalla kuin aiemmin. HIFK:ssa ei riitä pelkästään se, että peli näyttää hyvältä ja yksilöt ovat lennossa. Sen pitää myös voittaa kevään päätteeksi.

Tätä Jokisen joukkueet eivät ole pystyneet vielä tekemään. Siksi Jokisen palkkauksessa on riskejä olemassa.

Sen voi kuitenkin uskoa, että Jokisen aikana kohut vähentyvät merkittävällä tavalla. Kolmen tyttären isä ei varmasti suvaitse sitä, että hallin nurkilla toimitaan niin kuin ennen vanhaan toimittiin. Eli edarimaisesti.

HIFK:n pitää olla nykyaikainen, menestyvä urheiluseura.

Siinä on Jokisella ja kumppaneilla tehtävää, että tuohon aidosti päästään.