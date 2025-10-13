SM-liigassa pelaavan HIFK:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola myöntää suoraan, ettei HIFK ole pystynyt noudattamaan strategiaansa.

HIFK järjesti maanantaina ennakkoon kohua aiheuttaneen lehdistötilaisuuden, jossa ei loppujen lopuksi kerrottu juuri mitään uutta seuran tilanteesta.

Perinteikkään helsinkiläisseuran alkukausi on ollut luvalla sanoen karmiva. Lukuisista loukkaantumisista kärsinyt joukkue on 12 pelatun ottelun jälkeen koko SM-liigan jumbona.

HIFK:n loukkaantuneiden pelaajien lista on karua luettavaa. Sivussa ovat Arttu Kärki, Ilari Melart, Panu Mieho, Otto Somppi, Verneri Arkko, Paavo Kohonen, Iiro Pakarinen, Bruno Jalasti, Jori Lehterä, Petteri Lindbohm, Sebastian Repo, Niko Hovinen ja Juhani Jasu.

Listauksesta ainakin Lehterän, Jalastin, Pakarisen, Lindbohmin ja Revon paluu venyy vasta ensi vuoden puolelle. HIFK kertoi tiedotustilaisuudessa, että seura etsii siirtomarkkinoilta kuumeisesti maalivahtia, puolustajaa ja paria hyökkääjäkin.

HIFK:n puheenjohtaja Jaakko Eskola kertoo MTV Urheilulle, että tarvittaessa seuralta liikenee lisäresursseja mahdollisten pelaajavahvistusten varalle.

– Lähdemme siitä, että ensin urheilujohto ja päävalmentaja tuovat meille erilaisia nimiä ja ehdottavat, millä paketeilla mennään eteenpäin. Siinä suhteessa katsotaan, mikä on tilanne sillä hetkellä osakeyhtiössä. Ei meillä mikään huono tilanne ole. Eli siinä suhteessa löytyy vielä resursseja, Eskola sanoo.

– Sitten täytyy katsoa, miten se vaikuttaa tähän koko kauteen. En ole itse huolissani siitä, että onko meillä resursseja. Ei tietystikään rajoittamattomia. Totta kai jossain menee linjat, mutta en ole huolissani siitä.

Vaikka HIFK:n alkukausi on ollut synkkä, ei se ole vielä toistaiseksi näkynyt pahemmin katsojamäärissä.

– Mielestäni se ei ole vielä heijastunut. Totta kai olemme huolissamme siitä, että jos tilanne jatkuu sellaisena kuin se tällä hetkellä on, että miten se vaikuttaa meidän katsojiimme. Ehkä toisaalta taas hyvä esimerkki viime lauantailta on se, että aika hyvin saatiin katsojat ja fanit hallille. Tunnelma oli hyvä. Jos pystymme pitämään sen tason pelin yllä, niin jatkamme positiivisella mielellä, Eskola kertoo.

Juniorityölle kritiikkiä

HIFK:n lukuisten poissaolojen vuoksi helsinkiläisseura on joutunut nostamaan pelaavaan kokoonpanoonsa liudan A-junioreita, jotka eivät välttämättä ole olleet vielä pelillisesti valmiita kantamaan suurta vastuuta SM-liigakaukaloissa.

HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinenkin myönsi MTV Urheilun haastattelussa, että vaikeuksien keskellä HIFK-organisaation syvyys on lävähtänyt rajusti vasten kasvoja.

Puheenjohtaja Eskola painottaa, että seurassa on pohdittu aktiivisesti syitä kovaan loukkaantumissumaan, mutta vaikea tilanne on paljastanut myös johtoportaalle tulevaisuuden kannalta ehkä jopa merkittävämmänkin ongelman.

– Isompi ja laajempi kysymys on varmaan siitä, että HIFK:n juniorityö ei ehkä ole ollut niin laadukasta, mitä sen olisi pitänyt olla. Ehkä siihen ei olla keskitytty tarpeeksi. Meillä ei olisi ehkä tällaista tilannetta, jos olisi selkeästi nostaa liigaan laadukkaita pelaajia. Niitä on löytynyt jonkun verran, mutta kun samaan aikaan poistuu valovoimaiset tähdet ja ykkösketju lähteen kokonaan pois, niin siinä on junioreillakin tekemistä. Siinä suhteessa emme ole tyytyväisiä, mitä täällä on tehty, Eskola korostaa.

Eskola korostaa, että seuran strategiassa ei ole viilattavaa. Kyse on siitä, että jatkossa seuran strategiaa on noudatettava. Nyt sitä ei olla tehty.

– Strategia on kirkas. Mutta emme ole pystyneet sitä toteuttamaan. Meidän strategiassamme kulmakiviä on voittava ja viihdyttävä peli. No, ehkä lauantain peli oli voittavaa ja viihdyttävää, mutta ei pitkällä jaksolla. Siinä suhteessa emme ole onnistuneet. Ja toisaalta tämä juniorityö, josta jo mainitsin. Olemme siinä epäonnistuneet, Eskola toteaa.

Vaikka omaa juniorityötä halutaan terävöittää ja parantaa, tullaan HIFK:ssa jatkossakin näkemään myös SM-liigan tähtinimiä.

– Tähtinimet ovat nyt sairastuvalla. Kyllä meiltä niitä löytyy ja niitä pitää jatkossakin olla. Se tukee tätä juniorityötä, johon nyt keskitymme aina vain enemmän.

