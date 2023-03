Irvokas näytelmä Turussa – Petteri Sihvonen otti TPS:n hampaisiinsa Ahokas-potkuista: "Se on härskisti muotoiltu"

TPS pudotti kovan uutisen perjantaina: kaksi kautta turkulaisjoukkuetta komentanut Jussi Ahokas saa potkut. Tilalle tulee 2+1-vuotisella sopimuksella KalPaa luotsannut Tommi Miettinen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Vuosi sitten Ahokkaan, 42, TPS ylsi peräti hopealle, mutta 100-vuotisjuhlakausi päättyi mahalaskuun: 9. sija runkosarjassa ja kausi pakettiin 1-2-tappiolla Ässille pudotuspelien avauskierroksella.

TPS reagoi valmentajapotkuilla.

– Täysin oikea ratkaisu. Minulla on ollut jatkuva epäilys Ahokkaan hyökkäysvalmentamisen osaamista kohtaan. Ei se epäilys hälventynyt yhtään tällä kaudella. Kun TPS yritti hyökätä monipuolisemmin, niin ei siitä mitään tullut, Sihvonen aloittaa ja suuntaa sitten katseensa perinteikkään seuran johtoportaaseen.

– Toinen puoli asiassa on se, että toivottavasti TPS:ssä joku muukin tarkastelee toimintaansa kriittisesti. Satavuotiskausi, ei hääppöisesti kasattu joukkue, ei minkäänlaista hypeä tai nostetta, pelkkää alakuloa. Johtajia piisaa: on urheilutoimenjohtaja Rauli Urama, pelaajakoordinaattori Tomi Kallio, Erkka Westerlund hallituksessa. Ja on rahaa kuin roskaa. Silti voi tapahtua jotain tällaista kuin päättynyt kausi.

– Ahokkaan potkuille on jääkiekkoilulliset perusteet. Mutta tässä kohtaa pitäisi lähteä joitakin muitakin, koska muuten seura toteaa, että Ahokas oli yksin syypää. Niinhän se ei ikinä ole, Sihvonen linjaa.

TPS:n toimitusjohtaja Aki Holma muotoili tiedotteessa, että "vastuun Liiga-joukkueen tuloksesta sekä toiminnasta kantaa ensisijaisesti päävalmentaja, mutta päättyneen kauden läpikäynnissä tuli esiin paljon arvokasta tietoa, joka otetaan huomioon tulevan kauden rakentamisessa".

Juttu jatkuu kuvan alla.

Sihvonen tarttui kiinni päävalmentajan vastuuseen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Se on härskisti muotoiltu, koska urheilujohtaja kantaa aina suurimman vastuun. Muutenhan ei tarvita urheilujohtajaa.

Urheilujohtaja vastaa muun muassa päävalmentajan nimittämisestä ja joukkueen kasaamisesta. Tässä pestissä TPS:ssä toimii Rauli Urama.

– Myös urheilujohtaja on epäonnistunut. Se on irvokas näytelmä, jos kenenkään muun pää ei putoa tai ei myönnetä, että virheitä on tehty.

"TPS näköjään ehti ensin"

Miettisen palkkaamisen Sihvonen näkee "hyvänä yhtälönä" TPS:n kannalta. Asiantuntija oli ehtinyt pukea mielikuvissaan Miettiselle jo Lukon pikkutakkia.

– TPS näköjään ehti ensin.

– Miettinen on aika monipuolinen valmentaja, joka osaa säätää joukkueensa peliä. Hän on kovissa liemissä keitetty. Hän opiskeli neljä vuotta ja löysi lopulta sen konstin KalPassa. Johtamisote on varmasti sopiva.

Neljän päävalmentajakauden lisäksi Miettinen, 47, on toiminut KalPan A-juniorien vastuuluotsina sekä kuopiolaisten liigajoukkueen apuvalmentajana muun muassa Pekka Virran alaisuudessa.

– Entinen huippupelaaja, joka on kouluttautunut, ja valmentaminen on marinoinut häntä, Sihvonen toteaa.