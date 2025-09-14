Kirkin kuolemaa sosiaalisessa mediassa republikaanien mielestä epäsopivasti kommentoineita on ryhdytty etsimään ja ilmiantamaan.
Yhdysvalloissa oikeistoaktivisti Charlie Kirkin muistotilaisuus tullaan järjestämään yli 60 000 hengen jalkapallostadionilla Arizonassa tulevan viikon sunnuntaina, kertoi konservatiivinuorison Turning Point USA -järjestö. Tilaisuuteen odotetaan saapuvan muun muassa presidentti Donald Trumpin, varapresidentti J. D. Vancen ja ulkoministeri Marco Rubion, kertoi yleisradioyhtiö BBC.
Samaan aikaan republikaanien piirissä on ryhdytty ajojahtiin niitä ihmisiä kohtaan, joiden on katsottu kommentoineen Kirkin kuolemaa epäsopivasti.
– Viha synnyttää vihaa. Ei mitään sympatiaa, kirjoitti Tennesseen yliopistossa työskentelevä apulaisdekaani Laura Sosh-Lightsy sosiaalisessa mediassa Kirkin ampumisen jälkeen keskiviikkona.
Republikaanisenaattori Marsha Blackburn tarttui välittömästi Sosh-Lightsyn kommentteihin.
– Tämä henkilö on häpäissyt virkansa. Hänet tulisi erottaa, senaattori vaati.
Myöhemmin yliopiston johto ilmoitti erottaneensa yhden työntekijän Kirkiä koskevien "tunteettomien" kommenttien vuoksi.
Puolustusministeri Pete Hegseth on puolestaan määrännyt asevoimiin kuuluvat ilmiantamaan sellaisia kollegoitaan, jotka ovat pilkanneet Kirkiä tai ylistäneet hänen ampumistaan.
Varaulkoministeri Christopher Landau puolestaan kehotti sosiaalisessa mediassa ilmiantamaan kaikki sellaiset ulkomaalaiset, jotka ovat kommentoineet negatiiviseen sävyyn Kirkin ampumista, jotta heidän mahdolliset yrityksensä matkustaa Yhdysvaltoihin voidaan estää.