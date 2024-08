Kommentti: Vuosituhannen toiseksi isoin musiikkicomeback on totta – Oasiksen paluusta tulee joko jäätävä pettymys tai parasta koskaan

Nyt tuo kuvaus on taas ajankohtainen. Viisitoista vuotta sitten hajonnut Oasis kokoaa rivinsä ensi kesänä ja aloittaa Oasis Live '25 -maailmankiertueen. Tiedotteen mukaan yhtye nousee lavalle Isossa-Britanniassa ja Irlannissa kaikkiaan neljäntoista konsertin verran. Oasiksen keikat Cardiffissa, Manchesterissa, Lontoossa, Edinburghissa ja Dublinissa ovat tiedotteen mukaan yhtyeen ainoat esiintymiset Euroopassa ensi vuonna. Suunnitteilla on kiertueen jatkuminen Euroopan ulkopuolella myöhemmin vuoden 2025 aikana.

Myrskyisät vaiheet

Onko Oasikselle tilausta vuonna 2025?

Oasis julkaisi uransa aktiivivaiheen yhteensä seitsemän studioalbumia, joista viimeinen, Dig Out Your Soul, ilmestyi vuonna 2008. Yhtyeen debyyttilevystä Definitely Maybe (1994) alkanut hurja suosio huipentui elokuussa 1996 kahteen jättikonserttiin Englannin Knebworthissa, noin 50 kilometriä Lontoosta pohjoiseen.